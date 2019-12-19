"Коммунисты России" не согласны с мнением Путина о Ленине

"Для настоящих коммунистов Ленин - это святое, поэтому мы не согласны с Владимиром Владимировичем. Понятно, что у Владимира Владимировича другая позиция и ему кажется, что если бы мы пошли по сталинскому пути и было создано унитарное государство, предпосылок распада не было бы. Но я думаю, что когда государство ... разрушается внешними силами и внутренними врагами, форма (государственного устройства) не сильно влияет. Яркий пример Украина - унитарное государство. Поэтому эту ошибку Владимир Владимирович инкриминирует Ленину. Мне кажется, что он имеет свое мнение, но заблуждается", - сказал РИА Новости Сурайкин.