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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T14:32+0300
https://ria.ru/20191219/1562590157.html
"Коммунисты России" не согласны с мнением Путина о Ленине
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РИА Новости

"Коммунисты России" не согласны с мнением Путина о Ленине

14:32 19.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМаксим Сурайкин
Максим Сурайкин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Максим Сурайкин . Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" не согласна с мнением президента РФ Владимира Путина, что предложенная Владимиром Лениным модель государства создала "болевые точки", которые существуют и сейчас: если государство разрушается, то форма его устройства на это не влияет, считает председатель ЦК партии Максим Сурайкин.
Путин на большой пресс-конференции заявил, что Ленин был не государственным деятелем, а, скорее, революционером, предложенная им модель государства создала "болевые точки", которые существуют и сейчас. При этом президент считает, что тело Ленина выносить из Мавзолея не стоит - "во всяком случае, до тех пор, пока есть, а у нас есть очень много людей, которые с этим связывают свою собственную жизнь, свою судьбу, достижения советских лет".
"Для настоящих коммунистов Ленин - это святое, поэтому мы не согласны с Владимиром Владимировичем. Понятно, что у Владимира Владимировича другая позиция и ему кажется, что если бы мы пошли по сталинскому пути и было создано унитарное государство, предпосылок распада не было бы. Но я думаю, что когда государство ... разрушается внешними силами и внутренними врагами, форма (государственного устройства) не сильно влияет. Яркий пример Украина - унитарное государство. Поэтому эту ошибку Владимир Владимирович инкриминирует Ленину. Мне кажется, что он имеет свое мнение, но заблуждается", - сказал РИА Новости Сурайкин.
По его словам, по большому счету, Путин вступил в старый спор, который был между Лениным и Сталиным. "Как раз Сталин настаивал на унитарной модели государства, Ленин считал, что должно быть союзное государство. Но практика показала, что все-таки Советский Союз был создан", - сказал глава ЦК партии.
Он считает, что если бы СССР "насильно не разрушили", он существовал бы "еще долгие годы".
"На тот исторический период, когда Ленин строил советское государство, другой возможности объединить, восстановить единство страны не было. ... Достаточно быстро удалось восстановить федеральное единство, построить единую экономику и единое государство. Все это было реально", - считает лидер "коммунистов России"№.
Сурайкин согласен, что тело Ленина не надо выносить из Мавзолея, так как это историческая память страны. "Миллионы людей приходят каждый год к нему поклониться", - добавил глава ЦК партии.
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Большая пресс-конференция Владимира ПутинаМаксим СурайкинКоммунисты РоссииВладимир Ленин (Владимир Ульянов)РоссияСССРУкраинаПолитика
Популярные комментарии
Ловко всё перевернул. Ельцин развалил, а виноват Ленин. Путин выводит ельцина из под удара - почему? Вот в чём вопрос. К тому же на Путина имеют большое влияние клерикалы. Они свои интересы подспудно решают.
19 декабря, 15:18
vvab6
810002
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