Россия зафиксировала 54 нарушения перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 54 нарушения, Турция - 51, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 54 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – 18, Латакия – 16, Алеппо - 12, Хама - восемь. Турецкой частью представительства зафиксирован 51 факт открытия огня в провинциях: Идлиб - 42, Латакия - восемь, Алеппо - один", - говорится в бюллетене.

В течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведены три гуманитарные акции: в населенном пункте Эль-Хамидия провинции Эль-Кунейтра, где было выдано 350 продовольственных наборов общим весом 2,048 тонны, в населенном пункте Сабъа-Джфар провинции Алеппо было выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,925 тонны и в населенном пункте Эт-Табка провинции Ракка было выдано 1000 продовольственных наборов общим весом 4,9 тонны.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.