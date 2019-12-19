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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-19T14:30+0300
https://ria.ru/20191219/1562589911.html
Россия зафиксировала 54 нарушения перемирия в Сирии за сутки
https://cdn24.img.ria.ru/images/156070/91/1560709176_0:38:2000:1163_1036x0_80_0_0_190575ec595ab0c1118c926e29d4d66a.jpg
РИА Новости

Россия зафиксировала 54 нарушения перемирия в Сирии за сутки

14:30 19.12.2019
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© Sputnik / Sertac KayarРоссийско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
Российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
© Sputnik / Sertac Kayar
Российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 54 нарушения, Турция - 51, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 54 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – 18, Латакия – 16, Алеппо - 12, Хама - восемь. Турецкой частью представительства зафиксирован 51 факт открытия огня в провинциях: Идлиб - 42, Латакия - восемь, Алеппо - один", - говорится в бюллетене.
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В течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведены три гуманитарные акции: в населенном пункте Эль-Хамидия провинции Эль-Кунейтра, где было выдано 350 продовольственных наборов общим весом 2,048 тонны, в населенном пункте Сабъа-Джфар провинции Алеппо было выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,925 тонны и в населенном пункте Эт-Табка провинции Ракка было выдано 1000 продовольственных наборов общим весом 4,9 тонны.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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