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2019-12-19T14:38+0300
https://ria.ru/20191219/1562589878.html
В СК создали подразделение для борьбы с IT-преступлениями
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РИА Новости

В СК создали подразделение для борьбы с IT-преступлениями

14:29 19.12.2019 (обновлено: 14:38 19.12.2019)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Подразделение по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий создано в Следственном комитете России, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.
"Председателем СК России подписан приказ о создании в составе Главного следственного управления нового подразделения – отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий. Следователи этого отдела будут специализироваться на расследовании указанной категории преступлений, отличающихся особой спецификой", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, вопрос расследования таких преступлений поднимался на встрече главы СК России Александра Бастрыкина с заведующей кафедрой судебных экспертиз Московского государственного юридического университета (МГЮА) Еленой Россинской. На ней отмечалось, что мониторинг свидетельствует о значительном увеличении в последние годы количества преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и в сфере компьютерной информации.
"В 2018 году было совершено свыше 170 тысяч таких преступлений, а за три квартала текущего года их количество составило более чем 200 тысяч по всей стране", - говорится в пресс-релизе.
Их расследование, как отмечают в СК, представляет особую сложность, связанную с организационными трудностями. Это обусловливается не только спецификой и неочевидностью киберпреступлений, но и присущим им межрегиональным и международным характером.
"Глава ведомства выразил уверенность, что концентрация всех усилий в вопросе противодействия киберпреступности и создание специального отдела в структуре ведомства благоприятно отразятся на эффективности выполнения задач в этом направлении. При этом он отметил положительный опыт формирования таких специализированных подразделений зарубежными коллегами. Елена Россинская поддержала Александра Бастрыкина, выразив готовность оказать всю необходимую научную и консультативную помощь для повышения уровня квалификации следователей в этой сфере", - информирует СК.
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Следственный комитет РФМоскваРоссияБезопасностьПроисшествия
Популярные комментарии
Скажите об этом китайским хакерским группировкам... может, от смеха они все вымрут...)))
19 декабря, 14:32
Aмон Ра
650100
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