В СК создали подразделение для борьбы с IT-преступлениями

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Подразделение по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий создано в Подразделение по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий создано в Следственном комитете России, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.

"Председателем СК России подписан приказ о создании в составе Главного следственного управления нового подразделения – отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий. Следователи этого отдела будут специализироваться на расследовании указанной категории преступлений, отличающихся особой спецификой", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, вопрос расследования таких преступлений поднимался на встрече главы СК России Александра Бастрыкина с заведующей кафедрой судебных экспертиз Московского государственного юридического университета (МГЮА) Еленой Россинской. На ней отмечалось, что мониторинг свидетельствует о значительном увеличении в последние годы количества преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и в сфере компьютерной информации.

"В 2018 году было совершено свыше 170 тысяч таких преступлений, а за три квартала текущего года их количество составило более чем 200 тысяч по всей стране", - говорится в пресс-релизе.

Их расследование, как отмечают в СК, представляет особую сложность, связанную с организационными трудностями. Это обусловливается не только спецификой и неочевидностью киберпреступлений, но и присущим им межрегиональным и международным характером.