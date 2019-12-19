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В Карелии после ДТП с автобусом госпитализировали четырех человек
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РИА Новости

В Карелии после ДТП с автобусом госпитализировали четырех человек

14:27 19.12.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек — РИА Новости. Четверо пострадавших госпитализированы после ДТП с микроавтобусом на 708-м километре федеральной автодороги "Кола", сообщили в пресс-службе ГИБДД Карелии.
В среду в 16.10 мск на трассе "Кола" водитель Nissan Almera врезался в автобус Mercedes-Benz, в котором находились 15 пассажиров. В ДТП погиб водитель легкового автомобиля, сообщалось о 13 пострадавших.
"В результате ДТП водитель Nissan (петрозаводчанин) скончался при транспортировке в лечебное учреждение, его 68-летняя пассажирка (тоже петрозаводчанка) с полученными травмами госпитализирована. Водитель автобуса (58-летний сегежанин) получил ушибы. Трое пассажиров автобуса госпитализированы - 42-летний мужчина, женщины 61 и 69 лет, ещё девяти пассажирам оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении пресс-службы инспекции.
По информации ведомства, 57-летний водитель легковушки не справился с управлением, допустил занос транспортного средства, в результате чего на встречной полосе совершил наезд задней частью автомобиля на силовое ограждение. Далее произошло столкновение с встречным микроавтобусом, который выполнял регулярный рейс по маршруту Петрозаводск - Сегежа.
"Вся необходимая документация, предусмотренная ПДД РФ, у водителя в наличии. Технический осмотр пройден, тахограф в наличии, но из-за механических повреждений в результате ДТП невозможно установить его рабочее состояние в момент движения автобуса", - добавили в пресс-службе ГИБДД.
По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства аварии выясняются.
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