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Лавров призвал Японию придерживаться соглашения о морских ресурсах
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РИА Новости

Лавров призвал Японию придерживаться соглашения о морских ресурсах

14:24 19.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что на встрече с коллегой из Японии Тосимицу Мотэги призвал Токио придерживаться соглашения о морских ресурсах и не превышать квоты.
"Коснулись мы и вопросов, касающихся реализации заключенного в 1998 году соглашения, которое регулирует отдельные аспекты сотрудничества в области морских ресурсов. Мы просили наших японских соседей по линии соответствующих государственных и правительственных структур принять меры к тому, чтобы японские рыбаки строго руководствовались требованиями этого соглашения и не нарушали декларируемые, разрешаемые объемы вылова", - сказал Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.
Восемь японских судов занимались выловом краба в районе южнокурильского архипелага Хабомаи. При досмотре у российских пограничников возникло подозрение, что на пяти судах записи в бортовом журнале о том, сколько времени велся лов, не соответствуют реальному количеству выловленного краба. Корабли были препровождены в Южно-Сахалинск. По данным погрануправления ФСБ России по Сахалинской области, проверка выявила более шести тонн неучтенного осьминога, суда были сопровождены в морской терминал Южно-Курильска на Кунашире. МИД Японии, комментируя инцидент, потребовал от России скорейшего возвращения рыбаков в порт приписки Немуро на Хоккайдо.
Суда Японии ведут лов рыбы в районе южных Курил по соглашению от 21 февраля 1998 года, которое дает возможность японцам заниматься промыслом в этом районе по выделенной квоте за определенную плату.
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Тосимицу МотэгиСергей ЛавровМИД РФФСБ РФМИД Японии‎МоскваЯпонияТокиоЭкономика
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