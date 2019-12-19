Лавров призвал Японию придерживаться соглашения о морских ресурсах

"Коснулись мы и вопросов, касающихся реализации заключенного в 1998 году соглашения, которое регулирует отдельные аспекты сотрудничества в области морских ресурсов. Мы просили наших японских соседей по линии соответствующих государственных и правительственных структур принять меры к тому, чтобы японские рыбаки строго руководствовались требованиями этого соглашения и не нарушали декларируемые, разрешаемые объемы вылова", - сказал Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

Восемь японских судов занимались выловом краба в районе южнокурильского архипелага Хабомаи. При досмотре у российских пограничников возникло подозрение, что на пяти судах записи в бортовом журнале о том, сколько времени велся лов, не соответствуют реальному количеству выловленного краба. Корабли были препровождены в Южно-Сахалинск. По данным погрануправления ФСБ России по Сахалинской области, проверка выявила более шести тонн неучтенного осьминога, суда были сопровождены в морской терминал Южно-Курильска на Кунашире. МИД Японии, комментируя инцидент, потребовал от России скорейшего возвращения рыбаков в порт приписки Немуро на Хоккайдо.