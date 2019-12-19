Лукашенко подписал новый план обороны Белоруссии

"Уделено больше внимания и вопросам дестабилизации ситуации в стране - это тоже вопросы обороны. Это реальность нашей современности, с которой столкнулись по всему миру: все начинается с дестабилизации ситуации в стране, провоцирования внутреннего вооруженного конфликта", - рассказал Зась.

По его словам, во время прошедшего в четверг заседания Совбеза немало внимания было уделено обеспечению потребностей обороны Белоруссии. "Все было просчитано. Мы в состоянии обеспечить военную безопасность нашей страны, исходя из тех возможностей, что у нас есть... Мы будем планомерно повышать расходы на оборону. Это на самом деле нужно делать, если ставим целью качественно наращивать потенциал Вооруженных сил", - считает госсекретарь. Он уточнил, что, как планируется, за десять лет расходы на оборону вырастут до 1,5% от ВВП.