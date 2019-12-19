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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T15:08+0300
https://ria.ru/20191219/1562589169.html
Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине
https://cdn25.img.ria.ru/images/148416/10/1484161054_0:158:1786:1163_1036x0_80_0_0_29e1b600f7926e22e29bf185570fe860.jpg
РИА Новости

Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине

14:20 19.12.2019 (обновлено: 15:08 19.12.2019)
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© РИА Новости / Захари Шойрер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в Берлине
Сотрудники полиции в Берлине
© РИА Новости / Захари Шойрер
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Россия не направляла Германии официальный запрос о выдаче убитого позднее в Берлине боевика, так как обсуждение этой темы между спецслужбами двух стран показало, что такой запрос вряд ли будет удовлетворен, заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.
"Такие вопросы обсуждались на уровне спецслужб неоднократно. Официального запроса через прокуратуру действительно не было, потому что наши компетентные органы посчитали это бессмысленным, поскольку получили, по сути, отрицательный ответ", - сказал президент, отвечая на вопрос немецкого журналиста, направляла ли РФ официальный запрос о выдаче Зелимхана Хангошвили.
Путин напомнил, что считает убитого в Берлине "абсолютно кровавым убийцей", только в ходе одной акции на Кавказе лишившего жизни 98 человек. На счету грузинского боевика, по словам президента, и теракт в московском метро.
При этом Путин отметил, в лагерях-тюрьмах в Сирии, сейчас наряду с выходцами из Средней Азии и России, находятся большое количество выходцев из западной Европы, в том числе Германии и Франции. Для того, чтобы такие "террористы, убийцы" не разгуливали свободно по улицам европейских городов, западным спецслужбам стоило бы плотнее взаимодействовать с российскими, считает президент.
"А если к вам приедут те люди, которые в лагерях сидят? Понравится? Вы также дадите им свободно гулять по своим городам? Для того чтобы этого не было, нужно наладить совместную взаимную высокоэффективную работу. Вот к этому мы и призываем. Надеемся, что так оно и будет. Это не значит, что такой работы нет. Есть. Но уровень и характер её недостаточен", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин проводит очередное совещание с руководством министерства обороны РФ и предприятий ОПК. 4 декабря 2019
10 декабря, 10:02
"Жесткий и кровавый". Путин об убитом в Берлине гражданине Грузии
В конце августа текущего года неизвестный застрелил человека в берлинском районе Моабит. По данным газеты Berliner Kurier, мужчина получил смертельное ранение в голову. Прокуратура Берлина 24 августа сообщила, что по подозрению в убийстве 40-летнего гражданина Грузии в берлинском районе Моабит задержан 49-летний россиянин. По данным ведомства, были обнаружены "орудие убийства и, предположительно, велосипед, на котором (подозреваемый) пытался скрыться".
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что дело об убийстве в Берлине не связано с российским государством и официальными органами. По его словам, он решительно отвергает "какую-то связь этого происшествия, этого убийства с официальной Россией".
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