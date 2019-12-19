Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Россия не направляла Германии официальный запрос о выдаче убитого позднее в Россия не направляла Германии официальный запрос о выдаче убитого позднее в Берлине боевика, так как обсуждение этой темы между спецслужбами двух стран показало, что такой запрос вряд ли будет удовлетворен, заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин

"Такие вопросы обсуждались на уровне спецслужб неоднократно. Официального запроса через прокуратуру действительно не было, потому что наши компетентные органы посчитали это бессмысленным, поскольку получили, по сути, отрицательный ответ", - сказал президент, отвечая на вопрос немецкого журналиста, направляла ли РФ официальный запрос о выдаче Зелимхана Хангошвили.

Путин напомнил, что считает убитого в Берлине "абсолютно кровавым убийцей", только в ходе одной акции на Кавказе лишившего жизни 98 человек. На счету грузинского боевика, по словам президента, и теракт в московском метро.

При этом Путин отметил, в лагерях-тюрьмах в Сирии, сейчас наряду с выходцами из Средней Азии и России, находятся большое количество выходцев из западной Европы, в том числе Германии и Франции. Для того, чтобы такие "террористы, убийцы" не разгуливали свободно по улицам европейских городов, западным спецслужбам стоило бы плотнее взаимодействовать с российскими, считает президент.

"А если к вам приедут те люди, которые в лагерях сидят? Понравится? Вы также дадите им свободно гулять по своим городам? Для того чтобы этого не было, нужно наладить совместную взаимную высокоэффективную работу. Вот к этому мы и призываем. Надеемся, что так оно и будет. Это не значит, что такой работы нет. Есть. Но уровень и характер её недостаточен", - добавил Путин.

В конце августа текущего года неизвестный застрелил человека в берлинском районе Моабит. По данным газеты Berliner Kurier, мужчина получил смертельное ранение в голову. Прокуратура Берлина 24 августа сообщила, что по подозрению в убийстве 40-летнего гражданина Грузии в берлинском районе Моабит задержан 49-летний россиянин. По данным ведомства, были обнаружены "орудие убийства и, предположительно, велосипед, на котором (подозреваемый) пытался скрыться".