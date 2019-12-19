В СР поддержат изменение пункта о президентских сроках в Конституции

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Фракция Фракция "Справедливая Россия" поддержит законопроект, касающийся изменения президентских сроков в Конституции, если такая инициатива поступит в Госдуму, сообщил РИА Новости лидер СР Сергей Миронов

Ранее в ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что в Конституции о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд". В настоящее время в Конституции РФ содержится формулировка о сроках полномочий главы государства, что "одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд".

"Заявление президента о том, что в Конституции можно было бы отменить оговорку "подряд" относительно количества сроков занятия президентской должности, на самом деле еще раз показывает, что президент не собирается оставаться в этой должности после 2024 года. Это четкий, яркий сигнал всем", - сказал Миронов.

Он отметил, что фракция поддержит проект об изменении президентских сроков в Конституции, если такой поступит в Госдуму.

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