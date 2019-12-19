В СР поддержат изменение пункта о президентских сроках в Конституции

Нынешняя большая пресс-конференция российского президента — 15-я по счету.
Нынешняя большая пресс-конференция российского президента — 15-я по счету.
В целом за предыдущие годы Путин посвятил общению со СМИ в таком формате около 47 часов.
В целом за предыдущие годы Путин посвятил общению со СМИ в таком формате около 47 часов.
На сей раз мероприятие побило рекорд по числу аккредитованных журналистов.
На сей раз мероприятие побило рекорд по числу аккредитованных журналистов.
На пресс-конференцию зарегистрировались 1895 представителей СМИ — почти на две сотни больше, чем год назад.
На пресс-конференцию зарегистрировались 1895 представителей СМИ — почти на две сотни больше, чем год назад.
Большая пресс-конференция — это, по сути, подведение итогов года.
Большая пресс-конференция — это, по сути, подведение итогов года.
Один из проверенных способов привлечь внимание президента — развернуть огромный плакат.
Один из проверенных способов привлечь внимание президента — развернуть огромный плакат.
Однако в этом году Кремль попросил журналистов не переусердствовать и не использовать большие плакаты, которые мешают операторам.
Однако в этом году Кремль попросил журналистов не переусердствовать и не использовать большие плакаты, которые мешают операторам.
Журналисты на ежегодной большой пресс-конференции Владимира Путина.
Практику проведения больших пресс-конференций Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока.
Практику проведения больших пресс-конференций Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока.
Самая короткая беседа была в 2001 году, она длилась полтора часа.
Самая короткая беседа была в 2001 году, она длилась полтора часа.
Рекордной по продолжительности остается пресс-конференция 2008 года, когда за четыре часа 40 минут глава государства ответил на 106 вопросов.
Рекордной по продолжительности остается пресс-конференция 2008 года, когда за четыре часа 40 минут глава государства ответил на 106 вопросов.
Владимир Путин на большой пресс-конференции в Центре международной торговли.
Владимир Путин на большой пресс-конференции в Центре международной торговли.
Нынешняя большая пресс-конференция российского президента — 15-я по счету.
В целом за предыдущие годы Путин посвятил общению со СМИ в таком формате около 47 часов.
На сей раз мероприятие побило рекорд по числу аккредитованных журналистов.
На пресс-конференцию зарегистрировались 1895 представителей СМИ — почти на две сотни больше, чем год назад.
Большая пресс-конференция — это, по сути, подведение итогов года.
Один из проверенных способов привлечь внимание президента — развернуть огромный плакат.
Однако в этом году Кремль попросил журналистов не переусердствовать и не использовать большие плакаты, которые мешают операторам.
Журналисты на ежегодной большой пресс-конференции Владимира Путина.
Практику проведения больших пресс-конференций Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока.
Самая короткая беседа была в 2001 году, она длилась полтора часа.
Рекордной по продолжительности остается пресс-конференция 2008 года, когда за четыре часа 40 минут глава государства ответил на 106 вопросов.
Владимир Путин на большой пресс-конференции в Центре международной торговли.