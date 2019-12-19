Эксперт оценил решение ЕСПЧ по делу о высылке журналистов РФ из Литвы

В четверг Страсбургский суд обнародовал решение по жалобе съемочной группы корреспондента ВГТРК Павла Зарубина на Литву, которая касается решения властей страны о высылке четырех российских журналистов, работающих на телеканале "Россия 24", "за действия, совершенные на конференции в Вильнюсе". Суд счел, что власти Литвы "продемонстрировали, что указанные меры были необходимы для национальной безопасности и что они были пропорциональны". В то же время ЕСПЧ признал, что предпринятые против заявителей меры "могут быть проанализированы в контексте нарушения их права на свободу выражения мнения".