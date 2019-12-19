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Эксперт оценил решение ЕСПЧ по делу о высылке журналистов РФ из Литвы
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РИА Новости

Эксперт оценил решение ЕСПЧ по делу о высылке журналистов РФ из Литвы

14:13 19.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДворец прав человека в Страсбурге, в здании которого расположен Европейский суд по правам человека
Дворец прав человека в Страсбурге, в здании которого расположен Европейский суд по правам человека
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Дворец прав человека в Страсбурге, в здании которого расположен Европейский суд по правам человека. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Решение Страсбургского суда по жалобе российских журналистов о выдворении из Литвы является отчасти политизированным, считает главный редактор научно-аналитического журнала "Бюллетень Европейского суда по правам человека" Юрий Берестнев.
В четверг Страсбургский суд обнародовал решение по жалобе съемочной группы корреспондента ВГТРК Павла Зарубина на Литву, которая касается решения властей страны о высылке четырех российских журналистов, работающих на телеканале "Россия 24", "за действия, совершенные на конференции в Вильнюсе". Суд счел, что власти Литвы "продемонстрировали, что указанные меры были необходимы для национальной безопасности и что они были пропорциональны". В то же время ЕСПЧ признал, что предпринятые против заявителей меры "могут быть проанализированы в контексте нарушения их права на свободу выражения мнения".
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На вопрос о том, не является ли решение ЕСПЧ политизированным, Берестнев ответил: "Думается, что отчасти - да".
"Агрессивное и провокативное поведение на пресс-конференции само по себе вряд ли угрожало национальной безопасности и требовало высылки. Лишить аккредитации, удалить с пресс-конференции - это да, а так реакция выглядит непропорциональной. Но агрессивная манера ряда российских СМИ, в том числе в Страсбурге, так раздражает европейцев, что они не преминули "отыграться" в ЕСПЧ", - добавил он.
В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии прибалтийских стран, "для которых теперь любая персона, в той или иной степени связанная с российскими СМИ, автоматически рассматривается как противник и объект преследования". Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отметили в МИД, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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4 декабря, 18:56Акценты
Углом головы. Литва требует, чтобы НАТО назвало Россию угрозой Самое важное на саммите НАТО – назвать Россию угрозой. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Если этого не сделать – меняются все углы организации. Острое становится тупым, тупое – острым.
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Юрий БерестневМедиавойны"Россия 24"Европейский судВГТРКМоскваВильнюсТаллинВ мире
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