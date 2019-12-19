Курорт "Красная Поляна" хочет выйти на мировой рынок туризма

"Ребрендинг в разгаре, в разгаре федеральная рекламная кампания. Мы хотим, чтобы "Красная Поляна" чаще звучала в инфополе и в России, и в мире. После олимпиады постепенно стали забывать слова "Красная поляна". Каждый курорт стал продвигать себя. А мы хотели бы вернуть обратно это все, консолидировать с тем, чтобы и на международном туристическом рынке "Красная поляна" звучала", - заявил Круковский.