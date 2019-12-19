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Туризм
2019-12-19T14:50+0300
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Курорт "Красная Поляна" хочет выйти на мировой рынок туризма
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РИА Новости

Курорт "Красная Поляна" хочет выйти на мировой рынок туризма

14:09 19.12.2019 (обновлено: 14:50 19.12.2019)
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОткрытие сезона на горном курорте "Горки Город" на территории Красной Поляны
Открытие сезона на горном курорте Горки Город на территории Красной Поляны
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 19 дек — РИА Новости. Ребрендинг курорта "Красная Поляна" позволит вывести название одноименного поселка в горном кластере Сочи на мировой туристический рынок и привлекать больше гостей из России и из-за границы, сообщил журналистам генеральный директор НАО "Красная поляна" Андрей Круковский.
По его словам, уже два месяца на курорте идёт ребрендинг после смены названия. При этом курорт рассчитывает на рост турпотока в предстоящем сезоне на 15%, до 500 тысяч человек.
"Ребрендинг в разгаре, в разгаре федеральная рекламная кампания. Мы хотим, чтобы "Красная Поляна" чаще звучала в инфополе и в России, и в мире. После олимпиады постепенно стали забывать слова "Красная поляна". Каждый курорт стал продвигать себя. А мы хотели бы вернуть обратно это все, консолидировать с тем, чтобы и на международном туристическом рынке "Красная поляна" звучала", - заявил Круковский.
Он добавил, что горные лыжи и сноуборд это не единственный повод приехать в горы Сочи зимой. Так, курорт "Красная Поляна" позиционирует себя как курорт развлечений, всесезонный курорт, и даже тем, кто не катается на горных лыжах и сноуборде, здесь есть чем заняться. Развивается игорная зона, проходит огромное количество мероприятий и концертов, развиваются детские сервисы.
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкЗдание "Сочи Казино и Курорт"
Здание Сочи Казино и Курорт
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Здание "Сочи Казино и Курорт"
"Каждый год количество гостей, посещающих "Красную Поляну", растет... Примерно из тех, кто приезжает на курорт, половина катаются", - заключил Круковский.
В сентябре курорт "Горки Город", построенный к сочинской Олимпиаде-2014, объявил о смене концепции и продолжении развития под названием "Красная Поляна". При этом сочинский горный курорт "Роза Хутор" пожаловался в Федеральную антимонопольную службу на конкурирующий горный курорт " Красная Поляна " из-за нарушений в рекламе и эксплуатации географического названия.
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