Курорт "Красная Поляна" хочет выйти на мировой рынок туризма

СОЧИ, 19 дек — РИА Новости. Ребрендинг курорта "Красная Поляна" позволит вывести название одноименного поселка в горном кластере Сочи на мировой туристический рынок и привлекать больше гостей из России и из-за границы, сообщил журналистам генеральный директор НАО "Красная поляна" Андрей Круковский.
По его словам, уже два месяца на курорте идёт ребрендинг после смены названия. При этом курорт рассчитывает на рост турпотока в предстоящем сезоне на 15%, до 500 тысяч человек.
"Ребрендинг в разгаре, в разгаре федеральная рекламная кампания. Мы хотим, чтобы "Красная Поляна" чаще звучала в инфополе и в России, и в мире. После олимпиады постепенно стали забывать слова "Красная поляна". Каждый курорт стал продвигать себя. А мы хотели бы вернуть обратно это все, консолидировать с тем, чтобы и на международном туристическом рынке "Красная поляна" звучала", - заявил Круковский.
Он добавил, что горные лыжи и сноуборд это не единственный повод приехать в горы Сочи зимой. Так, курорт "Красная Поляна" позиционирует себя как курорт развлечений, всесезонный курорт, и даже тем, кто не катается на горных лыжах и сноуборде, здесь есть чем заняться. Развивается игорная зона, проходит огромное количество мероприятий и концертов, развиваются детские сервисы.
Здание "Сочи Казино и Курорт"
"Каждый год количество гостей, посещающих "Красную Поляну", растет... Примерно из тех, кто приезжает на курорт, половина катаются", - заключил Круковский.
В сентябре курорт "Горки Город", построенный к сочинской Олимпиаде-2014, объявил о смене концепции и продолжении развития под названием "Красная Поляна". При этом сочинский горный курорт "Роза Хутор" пожаловался в Федеральную антимонопольную службу на конкурирующий горный курорт " Красная Поляна " из-за нарушений в рекламе и эксплуатации географического названия.