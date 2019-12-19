Лавров оценил переговоры с главой МИД Японии как конструктивные

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Переговоры глав МИД России и Японии прошли в конструктивном и содержательном ключе, об этом заявил сам глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Встреча продлилась почти 2,5 часа.
"Переговоры с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги прошли в конструктивном и содержательном ключе. Мы рассмотрели состояние и перспективы двусторонних отношений в контексте выполнения договоренностей, достигнутых на высшем уровне", - заявил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с Мотэги.
Он отметил, что в ходе переговоров стороны констатировали интенсивный, содержательный характер политического диалога, в том числе между президентом России и премьер-министром Японии, по линии парламентов, внешнеполитических ведомств, под эгидой совета безопасности и также в формате 2+2 с участием министров иностранных дел и министров обороны.