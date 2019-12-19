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Лавров оценил переговоры с главой МИД Японии как конструктивные
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РИА Новости

Лавров оценил переговоры с главой МИД Японии как конструктивные

14:09 19.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в Москве. 19 декабря 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в Москве. 19 декабря 2019
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Переговоры глав МИД России и Японии прошли в конструктивном и содержательном ключе, об этом заявил сам глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Встреча продлилась почти 2,5 часа.
"Переговоры с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги прошли в конструктивном и содержательном ключе. Мы рассмотрели состояние и перспективы двусторонних отношений в контексте выполнения договоренностей, достигнутых на высшем уровне", - заявил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с Мотэги.
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Он отметил, что в ходе переговоров стороны констатировали интенсивный, содержательный характер политического диалога, в том числе между президентом России и премьер-министром Японии, по линии парламентов, внешнеполитических ведомств, под эгидой совета безопасности и также в формате 2+2 с участием министров иностранных дел и министров обороны.
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Тосимицу МотэгиСергей ЛавровМИД РФМИД Японии‎ЯпонияРоссияВ мире
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