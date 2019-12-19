Лавров оценил переговоры с главой МИД Японии как конструктивные

Он отметил, что в ходе переговоров стороны констатировали интенсивный, содержательный характер политического диалога, в том числе между президентом России и премьер-министром Японии, по линии парламентов, внешнеполитических ведомств, под эгидой совета безопасности и также в формате 2+2 с участием министров иностранных дел и министров обороны.