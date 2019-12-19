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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T14:48+0300
https://ria.ru/20191219/1562587490.html
Россия не будет дотировать экономику Белоруссии снижением цены на газ
https://cdn22.img.ria.ru/images/156258/67/1562586715_0:0:3193:1796_1036x0_80_0_0_3cdb203e4ece81890e35d5a7ae8c03ac.jpg
РИА Новости

Россия не будет дотировать экономику Белоруссии снижением цены на газ

14:06 19.12.2019 (обновлено: 14:48 19.12.2019)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Предоставление дотаций Белоруссии в виде снижения цен на газ для этой страны со стороны России, до тех пор пока не решены вопросы союзного строительства между двумя государствами, было бы ошибочным решением, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
"У нас сейчас средневзвешенная цена по России на газ - 70 долларов за тысячу кубов. 70 - средневзвешенная, 75 - для промышленности и 62 доллара - для населения. При этом чем дальше от мест добычи, тем больше мы дотируем эту цену. Смоленск относится к такой зоне, где дотирование самое высокое. Смоленск потребляет где-то 2 миллиарда примерно, в Белоруссию мы продаем 20 миллиардов. И если мы будем дотировать всю белорусскую экономику, то это значит, что мы, Россия, дотируем целиком такой первичный энергоноситель, как газ, для всей страны. Это, согласитесь, странно", - сказал он.
"То есть Россия должна дотировать другую страну так же, как самую дотируемую в России область. Странновато. Это можно или нет? Можно. Но что для этого нужно - для этого нужны общие правила в виде законов, в том числе в сфере налогообложения, в сфере дотационной политики, в сфере поддержки из бюджета различных уровней тех или иных отраслей. Для этого даже нужны общие наднациональные органы, контрольные и эмиссионные. Должны общие правила в сфере антимонопольной политики работать, а может быть, и общие органы", - добавил глава государства.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
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По его словам, подобная работа может быть реализована только при наличии политической воли и желания обеих сторон. У России, продолжил президент, такое желание есть, и обсуждения с белорусской стороной продолжаются.
"На что мы сможем выйти - пока непонятно, неясно. Поэтому забегать вперед и начинать дотировать для Белоруссии то, что мы сейчас не готовы делать в условиях недорешенности вопросов этого союзного строительства, было бы с нашей стороны ошибочно", - заключил Путин.
При этом он не стал комментировать вопрос о том, может он возглавить Союзное государства после 2024 года. Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко 20 декабря встретятся в Санкт-Петербурге в рамках саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и СНГ, в ходе встречи планируется продолжить обсуждение вопросов отношений Минска и Москвы.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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991131119
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Большая пресс-конференция Владимира ПутинаВладимир ПутинБелоруссияРоссияЭкономика
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Розовый Бот
8300015
Действия в интересах чужой страны, объявившей Россию агрессором и врагом, попахивает предательством. За такие действия на Украине в тюрьме отсидела Тимошенко. Интересно, акционеры Газпрома понесут солидарную финансовую ответственность с народом Российской Федерации за скидку Украине на газ в 30%?
19 декабря, 15:09
ppresupposing
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