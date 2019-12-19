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Культура
2019-12-19T15:39+0300
https://ria.ru/20191219/1562587456.html
Суд отменил решение о возврате картины Брюллова коллекционерам из ФРГ
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РИА Новости

Суд отменил решение о возврате картины Брюллова коллекционерам из ФРГ

14:05 19.12.2019 (обновлено: 15:39 19.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкДемонстрация картины Карла Брюллова "Христос во гробе" в Русском музее
Демонстрация картины Карла Брюллова Христос во гробе в Русском музее
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Демонстрация картины Карла Брюллова "Христос во гробе" в Русском музее. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ в четверг отменил решение о возврате картины Карла Брюллова "Христос во гробе" коллекционерам из Германии Александру и Ирине Певзнер, сообщили РИА Новости в суде.
Таким образом, суд поддержал кассационное представление заместителя генпрокурора Леонида Коржинека.
"Решение Выборгского городского суда, апелляционное определение Ленинградского областного суда и постановление президиума Ленинградского областного суда изменить, исключить указание судов о возвращении картины "Христос во гробе" законным владельцам Александру и Ирине Певзнер", — огласила решение председательствующая судья.
Скандальная история началась с того, что Певзнеры законно купили картину в Брюсселе, а в 2003 году Александр решил привезти полотно в Россию, чтобы продать Русскому музею.
Следствие считает, что коллекционер договорился с российскими таможенниками о перевозке картины без оформления, получил подложную декларацию и беспрепятственно ввез произведение в РФ.
Фрагмент картины Карла Брюллова Христос во гробе. Архивное фото
31 января 2017, 14:22
СПЧ не нашел нарушений в конфискации картины Брюллова у коллекционера
После этого картину изъяли, а против Певзнера возбудили уголовное дело о контрабанде. Стоимость произведения экспертиза оценила более чем в 9,4 миллиона рублей.
Впоследствии суд дело прекратил за истечением срока давности, а "орудие преступления" - картину - решил вернуть законному владельцу. Прокуратура с этим решением не согласилась, сочла его ошибочным и попросила отменить в части возврата полотна Певзнеру.
Таким образом, с 2003 года "Христос во гробе" находится на хранении в Русском музее как вещественное доказательство в рамках уголовного дела. В 2016 году эта картина была включена в состав музейного фонда на основании определения суда кассационной инстанции ВС РФ.
Однако президиум Верховного суда в 2017-м отметил определение о конфискации картины у коллекционеров, на основании которого картина была включена в музейный фонд.
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