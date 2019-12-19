Суд отменил решение о возврате картины Брюллова коллекционерам из ФРГ

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ в четверг отменил решение о возврате картины Верховный суд РФ в четверг отменил решение о возврате картины Карла Брюллова "Христос во гробе" коллекционерам из Германии Александру и Ирине Певзнер, сообщили РИА Новости в суде.

Таким образом, суд поддержал кассационное представление заместителя генпрокурора Леонида Коржинека.

"Решение Выборгского городского суда, апелляционное определение Ленинградского областного суда и постановление президиума Ленинградского областного суда изменить, исключить указание судов о возвращении картины "Христос во гробе" законным владельцам Александру и Ирине Певзнер", — огласила решение председательствующая судья.

Скандальная история началась с того, что Певзнеры законно купили картину в Брюсселе, а в 2003 году Александр решил привезти полотно в Россию, чтобы продать Русскому музею.

Следствие считает, что коллекционер договорился с российскими таможенниками о перевозке картины без оформления, получил подложную декларацию и беспрепятственно ввез произведение в РФ.

После этого картину изъяли, а против Певзнера возбудили уголовное дело о контрабанде. Стоимость произведения экспертиза оценила более чем в 9,4 миллиона рублей.

Впоследствии суд дело прекратил за истечением срока давности, а "орудие преступления" - картину - решил вернуть законному владельцу. Прокуратура с этим решением не согласилась, сочла его ошибочным и попросила отменить в части возврата полотна Певзнеру.

Таким образом, с 2003 года "Христос во гробе" находится на хранении в Русском музее как вещественное доказательство в рамках уголовного дела. В 2016 году эта картина была включена в состав музейного фонда на основании определения суда кассационной инстанции ВС РФ.