Путин заявил, что информации по заказчикам дела Голунова пока нет

"По заказчикам информации пока нет у меня", - ответил Путин, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее на большой пресс-конференции Путин сказал, что в отношении пяти бывших сотрудников МВД возбуждены уголовные дела, связанные с преследованием Голунова.

Голунова задержали в Москве 6 июня, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили.

Специальное заявление на тему этого скандала сделал лично министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он и объявил, что уголовное преследование журналиста отменено, а двух генералов полиции попросит снять с должностей, что в итоге и произошло. Постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.