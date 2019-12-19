Путин заявил, что информации по заказчикам дела Голунова пока нет

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции рассказал, что пока не располагает сведениями, кто был заказчиком преследования журналиста Ивана Голунова.
"По заказчикам информации пока нет у меня", - ответил Путин, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее на большой пресс-конференции Путин сказал, что в отношении пяти бывших сотрудников МВД возбуждены уголовные дела, связанные с преследованием Голунова.
Голунова задержали в Москве 6 июня, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили.
Специальное заявление на тему этого скандала сделал лично министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он и объявил, что уголовное преследование журналиста отменено, а двух генералов полиции попросит снять с должностей, что в итоге и произошло. Постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.
Позднее на эту тему высказался Путин. Во время прямой линии он заявил о необходимости провести следственные действия, которые позволят определить всех виновных по делу Голунова. Сейчас материалы переданы в Следственный комитет, но подозреваемых в деле нет, оно расследуется в отношении "неустановленных лиц".