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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T14:12+0300
https://ria.ru/20191219/1562587341.html
Путин заявил, что информации по заказчикам дела Голунова пока нет
https://cdn22.img.ria.ru/images/156258/67/1562586715_0:0:3193:1796_1036x0_80_0_0_3cdb203e4ece81890e35d5a7ae8c03ac.jpg
РИА Новости

Путин заявил, что информации по заказчикам дела Голунова пока нет

14:04 19.12.2019 (обновлено: 14:12 19.12.2019)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции рассказал, что пока не располагает сведениями, кто был заказчиком преследования журналиста Ивана Голунова.
"По заказчикам информации пока нет у меня", - ответил Путин, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее на большой пресс-конференции Путин сказал, что в отношении пяти бывших сотрудников МВД возбуждены уголовные дела, связанные с преследованием Голунова.
Голунова задержали в Москве 6 июня, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили.
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Вчера, 13:35Большая пресс-конференция Владимира Путина
Путин прокомментировал дело Голунова
Специальное заявление на тему этого скандала сделал лично министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он и объявил, что уголовное преследование журналиста отменено, а двух генералов полиции попросит снять с должностей, что в итоге и произошло. Постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.
Позднее на эту тему высказался Путин. Во время прямой линии он заявил о необходимости провести следственные действия, которые позволят определить всех виновных по делу Голунова. Сейчас материалы переданы в Следственный комитет, но подозреваемых в деле нет, оно расследуется в отношении "неустановленных лиц".
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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