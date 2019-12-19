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На Урале рабочий рассчитался с долгами за разбитую машину миллиардера
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РИА Новости

На Урале рабочий рассчитался с долгами за разбитую машину миллиардера

14:00 19.12.2019
15827
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Челябинской области освободил от исполнения обязательств по погашению долгов рабочего из Челябинска Владислава Кантемирова, который в 2016 году врезался в автомобиль Rolls-Royce миллиардера Александра Аристова, говорится в материалах на сайте суда.
Инцидент произошел 2 февраля 2016 года. По данным ГИБДД, водитель "ВАЗ-2114" проехал на красный сигнал светофора и на перекрестке врезался в элитный Rolls-Royce Phantom Аристова. В результате аварии Кантемиров попал в больницу с серьезными ранениями, а Аристов и его водитель не пострадали. Спустя полгода Кантемирову из суда пришел иск от миллиардера, в котором тот потребовал 5 миллионов рублей за ущерб. Позже в ходе судебных разбирательств рабочему удалось снизить сумму почти до 3 миллионов рублей.
Как сообщалось в сентябре, в арбитражный суд Челябинской области поступило заявление Кантемирова, в котором он просит суд признать себя финансово несостоятельным (банкротом), ввести процедуру, применяемую в деле о банкротстве физического лица – реализация имущества гражданина. 19 сентября судом было принято соответствующее решение.
"Завершить процедуру реализации имущества должника – гражданина Кантемирова Владислава Викторовича… Гражданин освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина", - говорится в картотеке суда.
Судебный пристав в здании суда
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51106496
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Александр АристовЧелябинскЧелябинская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Гражданина сделали банкротом, реализовали его имущество (которого не хватило на погашение долга), оставили без трусов.Самый гуманный суд в мире.
19 декабря, 14:12
ИУИгорь Усатов
1600208
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