Путин планирует написать статью о Великой Отечественной войне

"Знаете, я к этом событию (к 75-летию Победы) хочу статью подготовить - написать статью. Я ее обязательно опубликую, потому что попросил моих коллег подобрать мне материалы их архива. Я как читаю некоторые вещи, все становится ясно... Все разложено по годам, по месяцам, чуть ли не по дням, как происходил процесс умиротворения Гитлера. Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, а руководители Франции, Великобритании с ним встречались и бумажки подписывали", - сказал Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.