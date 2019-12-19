Путин осудил решение европарламента приравнять СССР к тоталитаризму

"Тоталитаризм - ничего здесь хорошего нет. Но решение этого Европарламента мне известно, я считаю его абсолютно неприемлемым и некорректным. Потому что можно как угодно предавать анафеме и сталинизм, и тоталитаризм в целом. И в чем-то это будут заслуженные упреки. И, безусловно, наш народ был первой жертвой этого тоталитаризма, и мы его осудили, и культ личности осудили и так далее, но приравнивать Советский Союз или ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию - это верх цинизма. Значит люди не знают историю, читать и писать не умеют", - ответил Путин на вопрос журналиста о резолюции ЕП, который постановил отмечать 25 мая День героев борьбы с тоталитаризмом и приравнял нацизм, фашизм и советский режим к тоталитаризму.