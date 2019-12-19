Суд Каталонии лишил Торру права занимать госдолжности на полтора года

МАДРИД, 19 дек - РИА Новости. Высший суд Высший суд Каталонии лишил главу женералитета Кима Торру права занимать выборные и государственные должности в течение года и шести месяцев, следует из судебного решения.

Суд признал Торру виновным в неподчинении в связи с его отказом снять политическую символику со здания женералитета во время предвыборной кампании. Торра не сможет занимать выборные должности на местном уровне, уровне автономии, государственном и европейском, говорится в вердикте.

Кроме того, глава женералитета должен заплатить штраф – 100 евро ежедневно в течение десяти месяцев, а также покрыть судебные издержки.

В ноябре в Высшем суде Каталонии состоялись слушания по делу о невыполнении Торрой распоряжений ЦИК накануне весенних избирательных кампаний. Он отказывался снять плакат со здания женералитета в поддержку каталонских политиков, которым были предъявлены обвинения в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году, а также другую символику движения за независимость.

В ходе слушаний Торра признал, что не выполнил распоряжения избиркома, объяснив, что считает их незаконными, а себя, как главу женералитета, не обязанным подчиняться, поскольку ЦИК не является вышестоящим над ним органом.

Прокуратура в ходе заседания подтвердила выдвинутые против Торры обвинения: невыполнение распоряжений государственных органов.

В ближайшее время Торра должен выступить со специальным заявлением.

У главы женералитета есть право обжаловать приговор в Верховном суде Испании. В случае, если приговор будет подтвержден высшей судебной инстанцией, Торра будет отстранен от должности главы женералитета, что может обернуться проведением новых досрочных выборов в Каталонии.

ЦИК в марте начал расследование в отношении Торры в связи с невыполнением им распоряжения о том, что на период избирательных кампаний со зданий, находящихся в введении каталонских властей, должны исчезнуть символы движения за независимость - желтые ленты (в поддержку каталонских политиков, в отношении которых были возбуждены уголовные дела в связи с проведением в 2017 году незаконного референдума о независимости), эстелады (неофициальные флаги независимой Каталонии), а также плакат на здании женералитета "Свободу политическим заключенным и изгнанникам" - на каталанском и английском языках. ЦИК напомнил, что во время выборов каталонские власти обязаны соблюдать нейтралитет.

Двадцать первого марта - после предупреждений ЦИК - плакат на женералитете поменяли, однако в провокационном ключе. Вместо желтой ленты на нем оказалась изображена белая, перечеркнутая красной полосой поперек. Текст остался прежним.

После этого ЦИК дал распоряжение правоохранительным органам убрать символы независимости. В отношении Торры было начато расследование. ЦИК передал итоги в прокуратуру, чтобы установить, попадают ли действия главы каталонского правительства под статью уголовного кодекса о неподчинении распоряжениям госорганов. 22 марта со здания женералитета власти убрали плакат с призывом освободить каталонских политиков, однако вывесили новый - "Свобода мнения и выражения. Статья 19 Всеобщей декларации прав человека".

В конце июля Центральная избирательная комиссия Испании оштрафовала Торру на 5,5 тысячи евро за нарушение принципа нейтралитета во время предвыборной кампании.