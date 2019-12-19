В "ИЛ" назвали причину экстренной посадки Ил-78-2 в Жуковском

"Самолет Ил-78-2 проходит программу летных испытаний в Жуковском, отрабатываются различные режимы. В ходе испытательного полета 19 декабря сработала индикация нештатной работы одного из четырех двигателей самолета. Согласно руководству летной эксплуатации, экипаж выключил двигатель и произвел посадку на аэродроме вылета. Посадка прошла успешно, помощь оперативных служб не понадобилась", - сказали в компании.