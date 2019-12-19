В "ИЛ" назвали причину экстренной посадки Ил-78-2 в Жуковском

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Самолет-топливозаправщик Ил-78-2 экстренно приземлился в Жуковском во время испытательного полета из-за срабатывания датчика нештатной работы двигателя, сообщили РИА Новости в пресс-службе Авиационного комплекса им. Ильюшина.
Ранее об экстренной посадке самолета-заправщика типа Ил-78 из-за отказа одного из четырех двигателей РИА Новости сообщил представитель экстренных служб Московской области.
"Самолет Ил-78-2 проходит программу летных испытаний в Жуковском, отрабатываются различные режимы. В ходе испытательного полета 19 декабря сработала индикация нештатной работы одного из четырех двигателей самолета. Согласно руководству летной эксплуатации, экипаж выключил двигатель и произвел посадку на аэродроме вылета. Посадка прошла успешно, помощь оперативных служб не понадобилась", - сказали в компании.
Ил-78-2 - это модернизированная версия топливозаправщика Ил-78, созданная на базе тяжелого транспортника Ил-76.
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