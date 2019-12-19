Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-19T13:43+0300
https://ria.ru/20191219/1562585322.html
В "ИЛ" назвали причину экстренной посадки Ил-78-2 в Жуковском
https://cdn23.img.ria.ru/images/151440/11/1514401197_0:111:3248:1938_1036x0_80_0_0_dfd75f19e310f3a41beea586f1140a73.jpg
РИА Новости

В "ИЛ" назвали причину экстренной посадки Ил-78-2 в Жуковском

13:43 19.12.2019
1709
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Международного аэропорта "Жуковский" в Московской области
Здание Международного аэропорта Жуковский в Московской области
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Здание Международного аэропорта "Жуковский" в Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Самолет-топливозаправщик Ил-78-2 экстренно приземлился в Жуковском во время испытательного полета из-за срабатывания датчика нештатной работы двигателя, сообщили РИА Новости в пресс-службе Авиационного комплекса им. Ильюшина.
Ранее об экстренной посадке самолета-заправщика типа Ил-78 из-за отказа одного из четырех двигателей РИА Новости сообщил представитель экстренных служб Московской области.
"Самолет Ил-78-2 проходит программу летных испытаний в Жуковском, отрабатываются различные режимы. В ходе испытательного полета 19 декабря сработала индикация нештатной работы одного из четырех двигателей самолета. Согласно руководству летной эксплуатации, экипаж выключил двигатель и произвел посадку на аэродроме вылета. Посадка прошла успешно, помощь оперативных служб не понадобилась", - сказали в компании.
Ил-78-2 - это модернизированная версия топливозаправщика Ил-78, созданная на базе тяжелого транспортника Ил-76.
Зона парковки в терминале D аэропорта Шереметьево
15 декабря, 21:34
"Аэрофлот" уточнил причину экстренной посадки самолета в Шереметьево
700401
Обсудить 0
Ил-78Ил-76Авиационный комплекс имени С. В. ИльюшинаМоскваМосковская областьЖуковскийПроисшествия
Рекомендуем
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 "объявила войну"
На месте стрельбы на Лубянке
В ФСБ сообщили о ликвидации стрелка на Лубянке
Газодобывающее предприятие на Украине
РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа
Украинские военные
На Украине заявили о начале подготовки военных к штурму шахт
Метеорит в Краеведческом музее в Челябинске
В Челябинске назвали новую возможную причину инцидента с метеоритом
Фреда и Лес Остин
В США супруги прожили вместе 70 лет и умерли с разницей 20 минут
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин пошутил об украинских танках на Кубани
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
В Крыму предложили "перезагрузить" договор о Союзном государстве
Сотрудники ДПС у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
СМИ: стрелявший у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья
Недалеко от здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
При стрельбе на Лубянке пострадал один гражданский
Председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов
Глава ПФР: пенсии по инвалидности будут назначаться из учреждений МСЭ
Автомобиль скорой медицинской помощи
При эвакуации детсада в Биробиджане умерла воспитатель
Автомобили полиции недалеко от здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
Сотрудник ФСБ погиб при стрельбе в центре Москвы
Самолет-заправщик Ил-78
В Жуковском экстренно сел самолет Ил-78 из-за проблем с двигателем
Статуя Фемиды в суде
На Урале рабочий рассчитался с долгами за разбитую машину миллиардера
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:59В Нальчике потушили пожар на швейной фабрике
08:57На юго-востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу по прохожему
08:53Салливан назвал приоритеты работы в должности посла США в России
08:35В Красноярском крае три человека пострадали при обрушении на пилораме
08:33СПЧ обратился в Совет Европы из-за давления властей Эстонии на Sputnik
08:26СМИ сообщили о 1200 задержанных за сутки в ходе протестов в Дели
08:17SSJ100 не вылетел из аэропорта Челябинска из-за проблем с двигателем
08:16Лавров рассказал, что больше всего в Сербии ему понравились люди
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
08:00Эксперт: планы Трампа включить Китай в СНВ-3 могут похоронить договор
08:00Искусственный интеллект проследит за дыханием тяжелых пациентов
07:55В Москве десятки деревьев повалило ветром
07:48Дым от лесных пожаров на юго-востоке Австралии достиг Мельбурна
07:44Общественники встретились с экс-губернатором Сахалина в СИЗО
07:42Конгресс США повысил минимальный возраст покупки сигарет до 21 года
07:20Глава Приамурья рассказал, что попросил бы у Деда Мороза
07:19Появилось новое видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке
07:03СМИ: ФБР раскрыло похищение новорожденного, произошедшее 55 лет назад
06:59Байден выступает против увеличения численности войск в Афганистане
06:57В Москве открыли движение по улице Большая Лубянка
Лента новостейМолния