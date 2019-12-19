Киселев про закон о виноделии: шампанских бунтов не будет

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. С принятием нового закона о виноградарстве и виноделии производство шампанского в С принятием нового закона о виноградарстве и виноделии производство шампанского в России сокращаться не будет, заявил РИА Новости генеральный директор МИА "Россия сегодня" и председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев.

Так он прокомментировал заявление президента компании "Абрау-Дюрсо" Павла Титова и гендиректора "Игристых вин" Юрия Дудкова газете "Ведомости" о том, что принятие документа приведет к резкому сокращению производства шампанского. Бизнесмены указали на ограничение использования зарубежных виноматериалов при производстве российских вин и запрет на именование вином виноградосодержащих напитков крепостью до 22%.

"То, что заявляют Юрий Дудко и Павел Титов, и то, что их компании производят, нигде в мире шампанским не называется и не имеет права называться шампанским. Теперь это не имеет права называться шампанским и в России. Они говорят, что упадет производство шампанского. На самом деле производство шампанского не упадет, а вырастет", — сказал Киселев.

Он пояснил, что настоящее шампанское по технологии изготавливается в бутылке — в той, в которой оно стоит потом на полке.

"Дудко и Титов изготавливают основной вал своих шипучих напитков другим способом и из другого сырья — из привозного сырья — полуфабрикатов. Так называемого балка. Вот это сейчас запрещено в России. Отныне это будет считаться фальсификатом шампанского, и вот за этот фальсификат, за право называть шампанским не шампанское, и борются эти два уважаемых господина", — заявил глава совета Союза виноградарей и виноделов.

Киселев подчеркнул, что производить напитки по прежней технологии закон не запрещает, но писать на этикетке, что в бутылке находится вино, будет нельзя.

По его мнению, новые правила не так страшны: "Шампанских бунтов не будет".

"Будет ли напиток дороже? Шипучий напиток Дудко и Титова, скорее всего, станет дешевле. Он останется на полках. Повлияет ли это отрицательно на их бизнес? Тоже не уверен. Например, есть опыт Исландии, а это часть мирового опыта: у них есть национальная водка, которая называется Brennivin. Когда в начале ХХ века исландское правительство боролось с пьянством и попросило производителя этой водки для устрашения (как сейчас пишут на пачках сигарет) напечатать на этикетках Brennivin крупно череп и кости черным цветом и писать "черная смерть", то продажи этого напитка в Исландии возросли. И до сих пор спрашивают у прилавков: есть ли "черная смерть?" — рассказал Киселев.

Он подчеркнул, что настоящее российское шампанское "будет стоить только, сколько стоит", но покупатель может быть уверен в том, что его не обманывают.

По словам Киселева, Дудко и Титов "совершенно ложно драматизируют, ведь закон ставит отечественное виноделие на совершенно здоровые рельсы".

"Понимаю, что модель их крупного бизнеса входит в противоречие с государственной политикой в отрасли. Отсюда и раздражение, попытка даже посеять некую панику под ложным предлогом. А ведь вчера произошло великое событие, потому что впервые за 105 лет в России удалось законодательно дать определение вину — что такое вино? До сих пор этого не было и вином можно было называть все что угодно. Но вино — это продукт брожения винограда. Так в законе и сказано. Впервые законодательно дано определение понятию "российское вино" — это вино, изготовленное из винограда, выращенного в России", — сказал Киселев.