Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-19T15:36+0300
https://ria.ru/20191219/1562585026.html
Киселев про закон о виноделии: шампанских бунтов не будет
https://cdn22.img.ria.ru/images/156253/72/1562537266_0:0:3152:1772_1036x0_80_0_0_6c4456b9b796041b7ccca2ef36a84f56.jpg
РИА Новости

Киселев про закон о виноделии: шампанских бунтов не будет

13:40 19.12.2019 (обновлено: 15:36 19.12.2019)
4761
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель совета Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев
Председатель совета Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Председатель совета Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. С принятием нового закона о виноградарстве и виноделии производство шампанского в России сокращаться не будет, заявил РИА Новости генеральный директор МИА "Россия сегодня" и председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев.
Так он прокомментировал заявление президента компании "Абрау-Дюрсо" Павла Титова и гендиректора "Игристых вин" Юрия Дудкова газете "Ведомости" о том, что принятие документа приведет к резкому сокращению производства шампанского. Бизнесмены указали на ограничение использования зарубежных виноматериалов при производстве российских вин и запрет на именование вином виноградосодержащих напитков крепостью до 22%.
Сбор урожая на винограднике
16 декабря, 06:36
Российские малые виноделы должны иметь преференции, считают в ФАС
"То, что заявляют Юрий Дудко и Павел Титов, и то, что их компании производят, нигде в мире шампанским не называется и не имеет права называться шампанским. Теперь это не имеет права называться шампанским и в России. Они говорят, что упадет производство шампанского. На самом деле производство шампанского не упадет, а вырастет", — сказал Киселев.
Он пояснил, что настоящее шампанское по технологии изготавливается в бутылке — в той, в которой оно стоит потом на полке.
"Дудко и Титов изготавливают основной вал своих шипучих напитков другим способом и из другого сырья — из привозного сырья — полуфабрикатов. Так называемого балка. Вот это сейчас запрещено в России. Отныне это будет считаться фальсификатом шампанского, и вот за этот фальсификат, за право называть шампанским не шампанское, и борются эти два уважаемых господина", — заявил глава совета Союза виноградарей и виноделов.
Киселев подчеркнул, что производить напитки по прежней технологии закон не запрещает, но писать на этикетке, что в бутылке находится вино, будет нельзя.
Виноградники в окрестностях села Нижняя Кутузовка в Крыму
22 ноября, 21:37
Международные виноделы назвали Россию крупным игроком виноградарства
По его мнению, новые правила не так страшны: "Шампанских бунтов не будет".

"Будет ли напиток дороже? Шипучий напиток Дудко и Титова, скорее всего, станет дешевле. Он останется на полках. Повлияет ли это отрицательно на их бизнес? Тоже не уверен. Например, есть опыт Исландии, а это часть мирового опыта: у них есть национальная водка, которая называется Brennivin. Когда в начале ХХ века исландское правительство боролось с пьянством и попросило производителя этой водки для устрашения (как сейчас пишут на пачках сигарет) напечатать на этикетках Brennivin крупно череп и кости черным цветом и писать "черная смерть", то продажи этого напитка в Исландии возросли. И до сих пор спрашивают у прилавков: есть ли "черная смерть?" — рассказал Киселев.

Он подчеркнул, что настоящее российское шампанское "будет стоить только, сколько стоит", но покупатель может быть уверен в том, что его не обманывают.
Винодельческое предприятие
19 ноября, 18:01
Эксперт оценил перспективы закона о виноделии в России
По словам Киселева, Дудко и Титов "совершенно ложно драматизируют, ведь закон ставит отечественное виноделие на совершенно здоровые рельсы".
"Понимаю, что модель их крупного бизнеса входит в противоречие с государственной политикой в отрасли. Отсюда и раздражение, попытка даже посеять некую панику под ложным предлогом. А ведь вчера произошло великое событие, потому что впервые за 105 лет в России удалось законодательно дать определение вину — что такое вино? До сих пор этого не было и вином можно было называть все что угодно. Но вино — это продукт брожения винограда. Так в законе и сказано. Впервые законодательно дано определение понятию "российское вино" — это вино, изготовленное из винограда, выращенного в России", — сказал Киселев.
Он напомнил, что "ложная паника" — это один из способов лоббизма, и выразил уверенность, что "из этого ничего не получится, потому что закон принят в третьем чтении, совершенно ответственными депутатами".
Это настоящая революция: Киселев прокомментировал законопроект о виноделии
17 ноября, 23:53
Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией
127202433
Обсудить 10
Россия сегодняВедомостиАбрау-ДюрсоДмитрий КиселевМоскваИсландияРоссияОбщество
Популярные комментарии
они вам за рекламу уже ящиками должны"вкуснотищу" поставлять...
19 декабря, 14:14
Я В ТАНКЕ
1550003
... ныне пью в праздники только крымское шампанское из Нового Света! ВКУСНОТИЩА непередаваемая- в этом году с отдыха в Крыму на материк 4 бутылки привёз- одну из оставшихся 2х на Новый год распечатаю! а Абрау-Дюрсо и питерское из забугорных виноматериалов больше не пью, бо шмурдяк, а не игристое! Крымское красное полусладкое игристое из Нового Света супер! брал по 600 руб. за бутылку в фирменном их магазине в Судаке!
19 декабря, 14:01
Александр Родионов
6000010
Рекомендуем
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
Украина может устроить Европе форс-мажор. Но Европе есть чем ответить
Марш против ЕС в Варшаве
Польский гонор поможет выходу Британии из ЕС
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции
Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
Трампу сделали импичмент, и он счастлив. Россия в выигрыше
Проверка номера кузова автомобиля в пункте регистрации автотранспорта
Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей
Пожар на авианосце Адмирал Кузнецов
Глава ОСК: ущерб "Адмиралу Кузнецову" от пожара не равен его стоимости
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
Новый расклад: каким будет договор о газовом транзите
Логотип энергетической компании Газпром
Россия и Украина продолжат переговоры по газу в Минске
Президент США Дональд Трамп
В палате представителей проголосовали за импичмент Трампу
Украинские военные
На Украине заявили о начале подготовки военных к штурму шахт
Боятся вашего влияния: Путин об ультиматуме сотрудникам Sputnik Эстония
Путин прокомментировал ситуацию вокруг Sputnik Эстония
Дмитрий Рогозин
Рогозину пожаловались на "провалившего" программы генконструктора
Военно-историческая реконструкция Штурм Берлина
"Вышел не таким, как задумывали": как создавали танк Т-34
Автозаправочная станция Укранафта в Киеве
"Укрнафта" сообщила о победе в споре с Россией в швейцарском суде
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресн
Путин и журналисты говорили на разных языках
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:59В Нальчике потушили пожар на швейной фабрике
08:57На юго-востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу по прохожему
08:53Салливан назвал приоритеты работы в должности посла США в России
08:35В Красноярском крае три человека пострадали при обрушении на пилораме
08:33СПЧ обратился в Совет Европы из-за давления властей Эстонии на Sputnik
08:26СМИ сообщили о 1200 задержанных за сутки в ходе протестов в Дели
08:17SSJ100 не вылетел из аэропорта Челябинска из-за проблем с двигателем
08:16Лавров рассказал, что больше всего в Сербии ему понравились люди
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
08:00Эксперт: планы Трампа включить Китай в СНВ-3 могут похоронить договор
08:00Искусственный интеллект проследит за дыханием тяжелых пациентов
07:55В Москве десятки деревьев повалило ветром
07:48Дым от лесных пожаров на юго-востоке Австралии достиг Мельбурна
07:44Общественники встретились с экс-губернатором Сахалина в СИЗО
07:42Конгресс США повысил минимальный возраст покупки сигарет до 21 года
07:20Глава Приамурья рассказал, что попросил бы у Деда Мороза
07:19Появилось новое видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке
07:03СМИ: ФБР раскрыло похищение новорожденного, произошедшее 55 лет назад
06:59Байден выступает против увеличения численности войск в Афганистане
06:57В Москве открыли движение по улице Большая Лубянка
Лента новостейМолния