Путин рассказал о достижениях реальной экономики России за десятилетие

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин ответил критикам современности, которые считают, что российская экономика живет на ресурсах и мощностях от прошлых поколений, и рассказал о достижениях за последние десять лет.

"Критика всегда неплохо, всегда заставляет нас задуматься, во всяком случае, о теме, которая критиками поднимается. Что касается того, что мы живем на всем старом, советском, мы, конечно, не можем не пользоваться тем, что досталось от тысячелетнего российского государства, в том числе и за его советский период. … И в советский период было много сделано того, чем мы можем гордиться. И гордимся до сих пор - Победой в Великой Отечественной войне, прорыв в космос. … Мы должны быть благодарны нашим предкам, нашим отцам, дедам, которые за советский период создали такую огромную мощную державу", - сказал Путин в ходе пресс-конференции

"Но что касается сегодняшнего дня, этим людям, которые полагают, что ничего не поменялось, просто хочу несколько слов (сказать - ред.). 75% производственных мощностей в перерабатывающей промышленности созданы с 2000 года. Средний возраст машин и оборудования в перерабатывающей промышленности - 12 лет. Это о чем говорит? Это говорит о том, что сделано за последнее десятилетие. … Три новых аэропорта построено, 45 полос, если говорить о транспорте. По-моему, где-то 12 новых вокзалов. У нас вдвое возросло количество федеральных трасс в нормативном состоянии. Было, по-моему, 39 с чем-то тысяч километров, сейчас - 80 тысяч с лишним", - добавил он.

Он отметил, что ярким примером, говорящим о достижениях последнего десятилетия, является сельское хозяйство. "Советский союз был всегда покупателем зерновых. … Хочу напомнить, что сейчас Россия - самый крупный поставщик пшеницы на мировой рынок. Мы номер один. Мы обошли и Соединенные Штаты, и Канаду. У них больше производства, но они больше потребляют. А мы производим столько, что это позволяет нам занимать первое место на международном рынке по продаже пшеницы. 46% - рост сельхозпроизводства. У нас в разы вырос экспорт - по-моему, в 2,6 раза. 24 миллиарда долларов - мы продали на внешнем рынке сельхозпродукции, включая не только зерновые, это главный конечно источник поступления денег из-за границы, но и в животноводстве выросло (мясо птицы, свинины)", - продолжил Путин.

Он добавил, что в портах мощности по перевалке в Советском Союзе составляли 600 миллионов тонн в год. "В России знаете, сколько сейчас? 1 миллиард 104 миллиона. Это все создано за последнее десятилетие. Что касается месторождений, 600 примерно новых месторождений, если иметь в виду 57, которые запланировали открыть в этом году. … И так можно практически говорить по каждой отрасли. Я уже не говорю про современные отрасли, как, скажем, атомная энергетика. Восемь блоков запустили в последнее время. … Это дает нам, кстати, большие преимущества и в борьбе с изменениями климата, потому что у нас получилась, благодаря гидроэнергетике и газу, самая зеленая в мире структура в энергетике", - добавил президент.