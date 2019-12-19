Путин прокомментировал возможность изменения Конституции

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Конституция - это живой инструмент, он должен соответствовать развитию общества, но менять основную часть или принимать новый основной закон не нужно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается Конституции - это живой инструмент, он должен соответствовать уровню развития общества, но я все-таки считаю, что Конституцию нам менять, принимать новую Конституцию не следует. Это связано с тем, что у нас есть фундаментальные вещи, которые закреплены, которые нам нужно целиком и полностью реализовать, они закреплены в первой главе. Она, на мой взгляд, является неприкосновенной", - сказал Путин на большой пресс-конференции.
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По его словам, остальное так или иначе менять можно, на этот счет идут дискуссии.
"Я понимаю логику тех, кто предлагает эти вещи. Связано это с возможным расширением прав парламента с некоторым изменением прерогатив и президента, и правительства. Это все можно делать после хорошей подготовки дискуссии глубокой в обществе, но очень аккуратно", - отметил Путин.
Президент добавил, что есть какие-то другие вопросы, но они "уже больше вкусовой характер носят".
"Полномочия парламента - я понимаю политические партии, которые хотят, особенно парламентские партии, которые считают, что наш уровень развития парламентаризма и общества таков, что парламент мог бы выполнять какие-то дополнительные функции, либо нести большую ответственность, над этим надо просто как следует подумать", - резюмировал он.