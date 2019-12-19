Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T15:10+0300
https://ria.ru/20191219/1562584788.html
Путин прокомментировал возможность изменения Конституции
https://cdn24.img.ria.ru/images/156259/31/1562593151_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_126197f822328eb3346b630ddfe09dda.jpg
РИА Новости

Путин прокомментировал возможность изменения Конституции

13:38 19.12.2019 (обновлено: 15:10 19.12.2019)
11638
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Конституция - это живой инструмент, он должен соответствовать развитию общества, но менять основную часть или принимать новый основной закон не нужно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается Конституции - это живой инструмент, он должен соответствовать уровню развития общества, но я все-таки считаю, что Конституцию нам менять, принимать новую Конституцию не следует. Это связано с тем, что у нас есть фундаментальные вещи, которые закреплены, которые нам нужно целиком и полностью реализовать, они закреплены в первой главе. Она, на мой взгляд, является неприкосновенной", - сказал Путин на большой пресс-конференции.
Конституция Российской Федерации
12 декабря, 01:45
Эксперты: запрет госидеологии стоит убрать из Конституции России
По его словам, остальное так или иначе менять можно, на этот счет идут дискуссии.
"Я понимаю логику тех, кто предлагает эти вещи. Связано это с возможным расширением прав парламента с некоторым изменением прерогатив и президента, и правительства. Это все можно делать после хорошей подготовки дискуссии глубокой в обществе, но очень аккуратно", - отметил Путин.
Президент добавил, что есть какие-то другие вопросы, но они "уже больше вкусовой характер носят".
"Полномочия парламента - я понимаю политические партии, которые хотят, особенно парламентские партии, которые считают, что наш уровень развития парламентаризма и общества таков, что парламент мог бы выполнять какие-то дополнительные функции, либо нести большую ответственность, над этим надо просто как следует подумать", - резюмировал он.
П/к на тему: Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра
Вчера, 14:02Большая пресс-конференция Владимира Путина
Симоньян оценила заявление Путина о слове "подряд" в Конституции
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
12600133
Обсудить 4
Большая пресс-конференция Владимира ПутинаКонституция РФВладимир ПутинРоссияПолитика
Рекомендуем
Путин предложил внести в Конституцию изменения
Путин допустил отмену положения о "двух сроках подряд" в Конституции
П/к на тему: Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра
Симоньян оценила заявление Путина о слове "подряд" в Конституции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин: отказ бывших республик СССР посетить парад Победы будет ошибкой
Владимир Путин и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович во время встречи. 15 июля 2018
Президент Хорватии выступила перед избирателями на фоне фото с Путиным
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин: Рамзану Кадырову можно было бы дать звание Героя Труда
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Путин прокомментировал дело Голунова
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции
Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин прокомментировал возможность импичмента Трампу
Президент США Дональд Трамп
Палата представителей США объявила Трампу импичмент
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин ответил на вопрос о решении проблемы Донбасса силовым путем
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Путин назвал фундаментальную ошибку советских вождей
Президент США Дональд Трамп
Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Эксперты оценили заявления Путина об отношениях с Украиной
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Россия не будет дотировать экономику Белоруссии снижением цены на газ
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин рассказал о способах увеличить зарплаты врачей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:59В Нальчике потушили пожар на швейной фабрике
08:57На юго-востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу по прохожему
08:53Салливан назвал приоритеты работы в должности посла США в России
08:35В Красноярском крае три человека пострадали при обрушении на пилораме
08:33СПЧ обратился в Совет Европы из-за давления властей Эстонии на Sputnik
08:26СМИ сообщили о 1200 задержанных за сутки в ходе протестов в Дели
08:17SSJ100 не вылетел из аэропорта Челябинска из-за проблем с двигателем
08:16Лавров рассказал, что больше всего в Сербии ему понравились люди
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
08:00Эксперт: планы Трампа включить Китай в СНВ-3 могут похоронить договор
08:00Искусственный интеллект проследит за дыханием тяжелых пациентов
07:55В Москве десятки деревьев повалило ветром
07:48Дым от лесных пожаров на юго-востоке Австралии достиг Мельбурна
07:44Общественники встретились с экс-губернатором Сахалина в СИЗО
07:42Конгресс США повысил минимальный возраст покупки сигарет до 21 года
07:20Глава Приамурья рассказал, что попросил бы у Деда Мороза
07:19Появилось новое видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке
07:03СМИ: ФБР раскрыло похищение новорожденного, произошедшее 55 лет назад
06:59Байден выступает против увеличения численности войск в Афганистане
06:57В Москве открыли движение по улице Большая Лубянка
Лента новостейМолния