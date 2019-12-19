Путин напомнил о чистках в 1937 году

"Что это за старичок? Значит, он работал в 36-37 годах. Тогда как раз были "чистки" в правоохранительных органах, в том числе, в органах безопасности. Утром человек приходил на работу, ничего не подозревая, ничего не зная, против него возбуждали уголовное дело, а вечером уже выдавали тело расстрелянного семье. Вот этот старичок, от которого все разбегались, он приводил в исполнение эти приговоры. Так что, что касается "чисток", мы уже проходили, это было в нашей не такой уж далекой истории, как может показаться, и лучше никаких чисток нам здесь не проводить", - сказал Путин.