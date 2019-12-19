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ЕСПЧ не поддержал жалобу российских журналистов на выдворение из Литвы
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РИА Новости

ЕСПЧ не поддержал жалобу российских журналистов на выдворение из Литвы

13:34 19.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание европейского суда по правам человека в Страсбурге
Здание европейского суда по правам человека в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание европейского суда по правам человека в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Страсбургский суд не поддержал журналистов "России 24" в споре с Литвой об их высылке, сообщается в поступившем в РИА Новости сообщении пресс-службы суда.
Указывается, что жалоба против Литвы съемочной группы корреспондента ВГТРК Павла Зарубина касается решения властей Литвы о высылке четырех российских журналистов, работающих на телеканале "Россия 24", "за действия, совершенные на конференции в Вильнюсе".
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Суд не поддержал заявителей, указав в решении, которое является окончательным, что "готов признать, что меры, предписанные против заявителей, могут быть проанализированы в контексте нарушения их права на свободу выражения мнения, гарантированного статьей 10 (Европейской конвенции по правам человека - ред.)".
"Тем не менее, он (суд - ред.) считает, что власти продемонстрировали, что указанные меры были необходимы для национальной безопасности и что они были пропорциональны. Он считает, в частности, что отношение заявителей к конференции, описанное властями как агрессивное и провокационное, внутренне противоречило принципам ответственной журналистики", - говорится в решении суда.
В релизе отмечается, что суд не усмотрел явного нарушения с точки зрения статей 13 (право на эффективное средство правовой защиты), 14 (запрещение дискриминации) и 18 (пределы использования ограничений в отношении прав) Европейской конвенции по правам человека. "Он (суд - ред.), следовательно, отклоняет явно необоснованную жалобу заявителей по этим статьям", - отмечается в сообщении.
Города мира. Вильнюс
11 марта 2016, 20:05
В Литве заявили, что журналисты ВГТРК якобы вели себя "по-хулигански"Съемочную группу ВГТРК депортировали из Литвы под предлогом "угрозы нацбезопасности". Журналисты находились в Вильнюсе для освещения первого Форума свободной России, куда охрана сотрудников ВГТРК не допустила.
В 2016 году съемочную группу ВГТРК не пустили на инициированный литовским МИД российский форум в Тракае. По данным СМИ, охрана вызвала полицию, которая вывела журналистов. Мероприятие прервано не было.
В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии прибалтийских стран, "для которых теперь любая персона, в той или иной степени связанная с российскими СМИ, автоматически рассматривается как противник и объект преследования". Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отметили в МИД, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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