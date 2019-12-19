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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T14:24+0300
https://ria.ru/20191219/1562583953.html
Путин считает, что ситуация с реализацией нацпроектов нормальная
https://cdn24.img.ria.ru/images/156258/26/1562582695_0:0:3131:1761_1036x0_80_0_0_a693a0bcb3cbf6393d11662ea7eb2f8a.jpg
РИА Новости

Путин считает, что ситуация с реализацией нацпроектов нормальная

13:31 19.12.2019 (обновлено: 14:24 19.12.2019)
178
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не видит необходимости пересматривать национальные проекты в РФ, так как их реализация проходит в рамках ожиданий и находится под контролем, но в определенных случаях есть необходимость усилить персональную ответственность исполнителей.
"Первое. Я считаю, что пересматривать здесь ничего не нужно по большому счету, по принципам. Второе. Персональная ответственность введена, но ее, безусловно, можно еще и усилить, детализировать", - сказал глава государства на ежегодной большой пресс-конференции, напомнив также о масштабе нацпроектов и их взаимосвязи с национальными целями.
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"Мы раньше не работали с помощью таких инструментов. Были госпрограммы, но это нечто другое. Сегодня нацпроекты как раз связаны с (национальными) целями. Под достижение этих целей выделены конкретные ресурсы и введена персональная ответственность, она уже используется", - сказал президент.
"Вот по этим направлениям мы и должны дальше действовать. Буксует или нет? Конечно, с первых шагов нужно было создать механизм и принять нормативную базу. Конечно, у меня чувство тревоги там возникло по поводу того, как это будет дальше двигаться", - признался Путин.
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Между тем, продолжил он, из 38 целей по нацпроектам, которые планировались на 2019 год, реализованными являются 26 задач, нереализованными - 12. В качестве примера Путин привел важнейшее для страны направление – расселение аварийного жилья.
"Мы не просто выполнили эту задачу на текущий год, а превысили в три раза. Поэтому в целом ситуация нормальная, под контролем. Надо, безусловно, смотреть, что происходит в реальной жизни, анализировать, и, конечно, так или иначе, во что-то придется вносить какие-то коррективы. Пересматривать в целом не нужно", - заключил президент.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Президент и 1895 журналистов: большая пресс-конференция Путина
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Нынешняя большая пресс-конференция российского президента — 15-я по счету.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
1 из 12

Нынешняя большая пресс-конференция российского президента — 15-я по счету.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

В целом за предыдущие годы Путин посвятил общению со СМИ в таком формате около 47 часов.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
2 из 12

В целом за предыдущие годы Путин посвятил общению со СМИ в таком формате около 47 часов.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

На сей раз мероприятие побило рекорд по числу аккредитованных журналистов.

Журналисты перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
3 из 12

На сей раз мероприятие побило рекорд по числу аккредитованных журналистов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

На пресс-конференцию зарегистрировались 1895 представителей СМИ — почти на две сотни больше, чем год назад.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
4 из 12

На пресс-конференцию зарегистрировались 1895 представителей СМИ — почти на две сотни больше, чем год назад.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Большая пресс-конференция — это, по сути, подведение итогов года.

Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
5 из 12

Большая пресс-конференция — это, по сути, подведение итогов года.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Один из проверенных способов привлечь внимание президента — развернуть огромный плакат.

Журналисты на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне
6 из 12

Один из проверенных способов привлечь внимание президента — развернуть огромный плакат.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Однако в этом году Кремль попросил журналистов не переусердствовать и не использовать большие плакаты, которые мешают операторам.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
7 из 12

Однако в этом году Кремль попросил журналистов не переусердствовать и не использовать большие плакаты, которые мешают операторам.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин

Журналисты на ежегодной большой пресс-конференции Владимира Путина.

Журналисты на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
8 из 12

Журналисты на ежегодной большой пресс-конференции Владимира Путина.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Практику проведения больших пресс-конференций Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
9 из 12

Практику проведения больших пресс-конференций Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Самая короткая беседа была в 2001 году, она длилась полтора часа.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
10 из 12

Самая короткая беседа была в 2001 году, она длилась полтора часа.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Рекордной по продолжительности остается пресс-конференция 2008 года, когда за четыре часа 40 минут глава государства ответил на 106 вопросов.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
11 из 12

Рекордной по продолжительности остается пресс-конференция 2008 года, когда за четыре часа 40 минут глава государства ответил на 106 вопросов.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Владимир Путин на большой пресс-конференции в Центре международной торговли.

Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
12 из 12

Владимир Путин на большой пресс-конференции в Центре международной торговли.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 12

Нынешняя большая пресс-конференция российского президента — 15-я по счету.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
2 из 12

В целом за предыдущие годы Путин посвятил общению со СМИ в таком формате около 47 часов.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
3 из 12

На сей раз мероприятие побило рекорд по числу аккредитованных журналистов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 12

На пресс-конференцию зарегистрировались 1895 представителей СМИ — почти на две сотни больше, чем год назад.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
5 из 12

Большая пресс-конференция — это, по сути, подведение итогов года.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
6 из 12

Один из проверенных способов привлечь внимание президента — развернуть огромный плакат.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
7 из 12

Однако в этом году Кремль попросил журналистов не переусердствовать и не использовать большие плакаты, которые мешают операторам.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
8 из 12

Журналисты на ежегодной большой пресс-конференции Владимира Путина.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
9 из 12

Практику проведения больших пресс-конференций Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
10 из 12

Самая короткая беседа была в 2001 году, она длилась полтора часа.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 12

Рекордной по продолжительности остается пресс-конференция 2008 года, когда за четыре часа 40 минут глава государства ответил на 106 вопросов.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
12 из 12

Владимир Путин на большой пресс-конференции в Центре международной торговли.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
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Большая пресс-конференция Владимира ПутинаРоссияВладимир ПутинЭкономика
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