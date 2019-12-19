Путин: если бы США хотели помочь Украине, денег бы дали

"Денег почти не дают – дают только гарантии на возможные кредиты, а это не живые деньги. Реальной поддержки нет, а МВФ в то же время, где руководят США, требует, чтобы отменили все льготы на энергоносители, в том числе на газ. И сейчас у населения опять будет скачок", – отметил Путин.