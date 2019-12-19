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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T16:18+0300
https://ria.ru/20191219/1562582345.html
Путин: если бы США хотели помочь Украине, денег бы дали
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РИА Новости

Путин: если бы США хотели помочь Украине, денег бы дали

13:19 19.12.2019 (обновлено: 16:18 19.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Если США действительно хотели бы помочь Киеву, лучше дали бы денег, заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.
Сенат США во вторник проголосовал за оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены средства на "противодействие России" в различных областях, санкции против "Северного потока-2" и военная помощь Украине. Теперь документ должен поступить на подпись президенту страны Дональду Трампу, который уже заявил, что готов незамедлительно подписать его.
"Если хотели помочь, лучше бы денег дали", - сказал президент.
"Денег почти не дают – дают только гарантии на возможные кредиты, а это не живые деньги. Реальной поддержки нет, а МВФ в то же время, где руководят США, требует, чтобы отменили все льготы на энергоносители, в том числе на газ. И сейчас у населения опять будет скачок", – отметил Путин.
"Нас в чем-то обвиняют в отношении Украины, хотят якобы помочь, хотя на самом деле что сделать? Чтобы Украина пополняла свой бюджет за российский счет. Сами дайте денег, помогите, дайте по хорошим ставкам кредиты хорошие на долгий период", - подчеркнул президент.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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