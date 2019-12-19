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Сторонники Ассанжа собрались у суда перед заседанием по экстрадиции
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РИА Новости

Сторонники Ассанжа собрались у суда перед заседанием по экстрадиции

13:17 19.12.2019 (обновлено: 15:14 19.12.2019)
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© РИА Новости / Ruptly / Перейти в фотобанкДжулиан Ассанж
Джулиан Ассанж
© РИА Новости / Ruptly
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Джулиан Ассанж. Архивное фото
ЛОНДОН, 19 дек — РИА Новости, Наталья Копылова. Сторонники основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа собрались у здания Вестминстерского магистратского суда в Лондоне, где будет слушаться дело об его экстрадиции в США, передает корреспондент РИА Новости.
Поддержать Ассанжа пришли около двух десятков человек, которые развернули плакаты с требованием освободить его. Предполагается, что на сегодняшнем заседании основатель WikiLeaks появится по видеосвязи.
Сейчас проходят технические слушания по экстрадиции. На прошлой неделе заседание перенесли по просьбе адвокатов Ассанжа из-за того, что у него не было технической возможности ознакомиться с материалами дела.
Ожидается, что процесс будет проходить в три этапа, на каждом из которых стороны представят свои аргументы. Слушания запланированы на декабрь, январь и февраль. По существу дело будет рассматриваться в конце февраля.
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Джулиан Ассанж всемирно известен благодаря материалам, разоблачающим незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Журналист публиковал данные об убийстве мирных граждан во время боевых действий, а также об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.
В 2010 году в Швеции его обвинили в изнасиловании и домогательствах. Ассанж все отрицал: по его словам, женщины, подавшие на него заявление, действовали из мести и под влиянием полиции. Позже дело закрыли, потом возобновили, а в минувшем ноябре опять закрыли.
С июня 2020 года основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля этого года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы.
После этого власти Штатов предъявили Ассанжу новые обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации. Теперь ему грозит до 175 лет тюрьмы.
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WikiLeaksДжулиан АссанжШвецияЭквадорЛондонДело против основателя WikiLeaks Джулиана АссанжаВ мире
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