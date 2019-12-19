Сторонники Ассанжа собрались у суда перед заседанием по экстрадиции

ЛОНДОН, 19 дек — РИА Новости, Наталья Копылова. Сторонники основателя WikiLeaks Сторонники основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа собрались у здания Вестминстерского магистратского суда в Лондоне , где будет слушаться дело об его экстрадиции в США , передает корреспондент РИА Новости.

Поддержать Ассанжа пришли около двух десятков человек, которые развернули плакаты с требованием освободить его. Предполагается, что на сегодняшнем заседании основатель WikiLeaks появится по видеосвязи.

Сейчас проходят технические слушания по экстрадиции. На прошлой неделе заседание перенесли по просьбе адвокатов Ассанжа из-за того, что у него не было технической возможности ознакомиться с материалами дела.

Ожидается, что процесс будет проходить в три этапа, на каждом из которых стороны представят свои аргументы. Слушания запланированы на декабрь, январь и февраль. По существу дело будет рассматриваться в конце февраля.

Джулиан Ассанж всемирно известен благодаря материалам, разоблачающим незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Журналист публиковал данные об убийстве мирных граждан во время боевых действий, а также об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.

В 2010 году в Швеции его обвинили в изнасиловании и домогательствах. Ассанж все отрицал: по его словам, женщины, подавшие на него заявление, действовали из мести и под влиянием полиции. Позже дело закрыли, потом возобновили, а в минувшем ноябре опять закрыли.

С июня 2020 года основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля этого года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы.