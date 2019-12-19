Путин: Рамзану Кадырову можно было бы дать звание Героя Труда

"Смотрите, что с Грозным стало. Посмотрите на фотографии несколько лет назад... вспомните, как Грозный выглядел. Как Сталинград после Сталинградской битвы – вот именно так. А сейчас посмотрите, как он изменился. В принципе, Кадырову можно и Героя Труда дать, но молодой еще, подождет. Но в принципе ситуация там кардинальным образом поменялась", - сказал Путин на большой ежегодной пресс-конференции.

Ранее на заседании совета по правам человека под председательством президента РФ Владимира Путина режиссер Александр Сокуров заявил о необходимости пересмотреть присвоение звания Героя России, заметив, "как может быть, что погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ними Кадыровы". Путин на это возразил, что называться Героем России достоин тот, кто, "вне зависимости от служебного положения, встал на сторону России, работает на нее, защищает ее, готов отдать за нее жизнь".