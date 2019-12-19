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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T13:43+0300
https://ria.ru/20191219/1562581988.html
Путин: Рамзану Кадырову можно было бы дать звание Героя Труда
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РИА Новости

Путин: Рамзану Кадырову можно было бы дать звание Героя Труда

13:15 19.12.2019 (обновлено: 13:43 19.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову можно было бы дать не только звание Героя России, но и Героя Труда за восстановление республики, но он "молодой еще, подождет".
"Смотрите, что с Грозным стало. Посмотрите на фотографии несколько лет назад... вспомните, как Грозный выглядел. Как Сталинград после Сталинградской битвы – вот именно так. А сейчас посмотрите, как он изменился. В принципе, Кадырову можно и Героя Труда дать, но молодой еще, подождет. Но в принципе ситуация там кардинальным образом поменялась", - сказал Путин на большой ежегодной пресс-конференции.
Ранее на заседании совета по правам человека под председательством президента РФ Владимира Путина режиссер Александр Сокуров заявил о необходимости пересмотреть присвоение звания Героя России, заметив, "как может быть, что погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ними Кадыровы". Путин на это возразил, что называться Героем России достоин тот, кто, "вне зависимости от служебного положения, встал на сторону России, работает на нее, защищает ее, готов отдать за нее жизнь".
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
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Обсудить 37
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А почему бы и Чубайсу не дать Героя ? Ведь он тоже рискует , на него уже было покушение , слава Богу промахнулись , а какая травма ему была нанесена душевная ...
19 декабря, 14:37
Ельцин Центр
23160301
А кто довел Грозный до того, что он выглядел, как Сталинград после Сталинградской битвы? И кто заработал те деньги, которые были направлены на восстановление Грозного?
19 декабря, 14:43
aalekseevan
3701000
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