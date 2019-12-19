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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T13:29+0300
https://ria.ru/20191219/1562581728.html
Путин рассказал о награждении Ахмата Кадырова званием Героя России
https://cdn22.img.ria.ru/images/156258/13/1562581370_0:0:2977:1674_1036x0_80_0_0_f37738c233f59170e9dfaecb6021e2e1.jpg
РИА Новости

Путин рассказал о награждении Ахмата Кадырова званием Героя России

13:12 19.12.2019 (обновлено: 13:29 19.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что первый глава Чечни Ахмат Кадыров сам пришел к нему, чтобы выстроить отношения республики с Москвой, и погиб от рук террористов не только за Чечню, но и за Россию.
"Когда я познакомился с его (нынешнего главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова - ред.) отцом, первым президентом Чеченской Республики, он ведь пришел сам, он не пришел сдаваться, он пришел для того, чтобы выстраивать отношения с Россией", - сказал президент РФ на ежегодной большой пресс-конференции.
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Вчера, 13:12Большая пресс-конференция Владимира Путина
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По словам Путина, Ахмат Кадыров считал, что Чечне будет лучше с Россией, поскольку в России всегда очень свободно относились к религии и укладу жизни на Кавказе.
"Вы знаете его судьбу - он погиб от рук террористов. За что он погиб? За Чечню, за чеченский народ и за Россию. Он сознательно на это пошел", - добавил Путин.
Президент отметил, что незадолго до гибели Ахмат Кадыров был у него, и Путин так и не может себе простить, что отпустил его в тот день.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
11 декабря, 15:00
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Большая пресс-конференция Владимира ПутинаРамзан КадыровРоссияАхмат Кадыров (политик)Владимир ПутинОбщество
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