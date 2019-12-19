Путин рассказал о награждении Ахмата Кадырова званием Героя России

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин рассказал, что первый глава Чечни Ахмат Кадыров сам пришел к нему, чтобы выстроить отношения республики с Москвой, и погиб от рук террористов не только за Чечню, но и за Россию.

"Когда я познакомился с его (нынешнего главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова - ред.) отцом, первым президентом Чеченской Республики, он ведь пришел сам, он не пришел сдаваться, он пришел для того, чтобы выстраивать отношения с Россией", - сказал президент РФ на ежегодной большой пресс-конференции.

По словам Путина, Ахмат Кадыров считал, что Чечне будет лучше с Россией, поскольку в России всегда очень свободно относились к религии и укладу жизни на Кавказе.

"Вы знаете его судьбу - он погиб от рук террористов. За что он погиб? За Чечню, за чеченский народ и за Россию. Он сознательно на это пошел", - добавил Путин.