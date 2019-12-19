Глава Камчатки прокомментировал продление программы плоских тарифов

"Уверен, что для камчатцев, как и для всех жителей Дальнего Востока, очень важно, что президент в самом начале ежегодной пресс-конференции ответил на один из самых актуальных вопросов – продолжение действия программы льготных авиаперелетов. Ответ Владимира Путина – это гарантия того, что дальневосточники смогут приобретать билеты по доступным ценам", - заявил Илюхин РИА Новости.