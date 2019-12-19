Путин назвал фундаментальную ошибку советских вождей

В ходе ежегодной большой пресс-конференции в четверг Путин отметил, что советские вожди в свое время связали будущее страны с компартией. По его словам, "это все наследие государственного строительства Владимира Ильича Ленина.

Путин напомнил, что он длительное время проработал в разведке, входившей в состав КГБ СССР, и что у него были свои представления о советских вождях.

"Сегодня с позиции моего сегодняшнего опыта я понимаю, что, кроме идеологических составляющей, есть еще и геополитические. Они совершенно не учитывались при создании Советского Союза. Все это было очень политизировано в свое время. Партия начала разваливаться - все, и страна за ней посыпалась. Это ошибка, абсолютная, кардинальная, фундаментальная ошибка при государственном строительстве", - сказал Путин.