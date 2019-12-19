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Ивановская область
Ивановская область
2019-12-19T13:08+0300
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Детей, попавших в ДТП в Ивановской области, осмотрит медик
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РИА Новости

Детей, попавших в ДТП в Ивановской области, осмотрит медик

13:08 19.12.2019
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© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
ИВАНОВО, 19 дек – РИА Новости. Школьников, попавших в ДТП под Иваново, осмотрит медик, сообщает департамент образования Ивановской области.
По его данным, находившиеся в школьном автобусе дети сейчас находятся дома, жалоб на состояние здоровья от ребят не поступало.
Как информирует управление образования администрации Комсомольского муниципального района, утром 19 декабря на маршруте Бутово – Седельницы из-за сложных погодных условий опрокинулся набок школьный автобус. В этот момент в салоне находились десять школьников и два сопровождающих педагога. Дети были пристегнуты ремнями безопасности. Жалоб на состояние здоровья от ребят не поступало, в настоящее время дети доставлены домой. Педагоги обратились в поликлинику с ушибами.
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Ивановская областьИвановская область
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