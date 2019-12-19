Детей, попавших в ДТП в Ивановской области, осмотрит медик

По его данным, находившиеся в школьном автобусе дети сейчас находятся дома, жалоб на состояние здоровья от ребят не поступало.

Как информирует управление образования администрации Комсомольского муниципального района, утром 19 декабря на маршруте Бутово – Седельницы из-за сложных погодных условий опрокинулся набок школьный автобус. В этот момент в салоне находились десять школьников и два сопровождающих педагога. Дети были пристегнуты ремнями безопасности. Жалоб на состояние здоровья от ребят не поступало, в настоящее время дети доставлены домой. Педагоги обратились в поликлинику с ушибами.