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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T13:22+0300
https://ria.ru/20191219/1562580833.html
Путин: Ленин был не государственным деятелем, а революционером
https://cdn23.img.ria.ru/images/156257/91/1562579159_0:0:2924:1645_1036x0_80_0_0_0c5b3843fbb46689e052e85b3ff469f3.jpg
РИА Новости

Путин: Ленин был не государственным деятелем, а революционером

13:05 19.12.2019 (обновлено: 13:22 19.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Ленин был не государственным деятелем, а, скорее, революционером, предложенная им модель государства создала "болевые точки", которые существуют и сейчас, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается фигуры Ленина в нашей истории... Он был, скорее, не государственным деятелем, а революционером", - сказал Путин в четверг в ходе большой пресс-конференции.
По словам президента, до революции 1917 года Россия была "строго централизованным, унитарным государством", а Ленин фактически предложил конфедерацию, в которой этносы были привязаны к конкретным территориям, получившим право выхода из состава Советского Союза.
Это создало "болевые точки", которые существуют и поныне, отметил Путин.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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