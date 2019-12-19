Путин: Ленин был не государственным деятелем, а революционером

"Что касается фигуры Ленина в нашей истории... Он был, скорее, не государственным деятелем, а революционером", - сказал Путин в четверг в ходе большой пресс-конференции.

По словам президента, до революции 1917 года Россия была "строго централизованным, унитарным государством", а Ленин фактически предложил конфедерацию, в которой этносы были привязаны к конкретным территориям, получившим право выхода из состава Советского Союза.