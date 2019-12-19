Путин: Ленин был не государственным деятелем, а революционером

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Ленин был не государственным деятелем, а, скорее, революционером, предложенная им модель государства создала "болевые точки", которые существуют и сейчас, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается фигуры Ленина в нашей истории... Он был, скорее, не государственным деятелем, а революционером", - сказал Путин в четверг в ходе большой пресс-конференции.
По словам президента, до революции 1917 года Россия была "строго централизованным, унитарным государством", а Ленин фактически предложил конфедерацию, в которой этносы были привязаны к конкретным территориям, получившим право выхода из состава Советского Союза.
Это создало "болевые точки", которые существуют и поныне, отметил Путин.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>