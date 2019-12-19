Путин пошутил о льготном авиабилете для себя на Камчатку

"Это не связано с дороговизной билетов на Камчатку, потому что я как раз попадаю в льготные категории. Обратите на это внимание", - ответил Путин.

"Дело в том, что просто как бы не складывалось пока", - пояснил он, подчеркнув, что острых вопросов там много. "Это не значит, что Камчатка выпадает из поля нашего зрения, моего, правительства. Мы всегда занимаемся Камчаткой", - отметил президент.