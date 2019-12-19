Адвокат Киркорова прокомментировал сообщения о продаже квартиры певца

Ранее стало известно, что Таганский районный суд Москвы частично удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank и взыскал с Киркорова более 54 миллионов рублей задолженности, штрафов и процентов по кредитному договору, для чего постановил продать с торгов его квартиру стоимостью более 193 миллионов рублей.

Добровинский рассказал, что Киркоров не мог выплатить долг по техническим причинам, поскольку после закрытия банка не знал, кому переводить средства.

"Два года платить нельзя было. Латвийский банк обратился в суд и потребовал четыре миллиона евро, но он их не получит, потому что мы все отстояли. Теперь решение за Филиппом Киркоровым", — сказал адвокат, отметив, что в ближайшее время будет решаться вопрос о подаче апелляции.

Однако, по его словам, ни о каких торгах из-за долгов речи не идет.