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2019-12-19T14:32+0300
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Адвокат Киркорова прокомментировал сообщения о продаже квартиры певца
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РИА Новости

Адвокат Киркорова прокомментировал сообщения о продаже квартиры певца

13:06 19.12.2019 (обновлено: 14:32 19.12.2019)
140967
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров на концерте "Песня года — 2019"
Певец Филипп Киркоров на концерте Песня года — 2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Адвокат певца Филиппа Киркорова Александр Добровинский прокомментировал сообщения о том, что квартиру артиста продают из-за долгов.
Ранее стало известно, что Таганский районный суд Москвы частично удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank и взыскал с Киркорова более 54 миллионов рублей задолженности, штрафов и процентов по кредитному договору, для чего постановил продать с торгов его квартиру стоимостью более 193 миллионов рублей.
Добровинский рассказал, что Киркоров не мог выплатить долг по техническим причинам, поскольку после закрытия банка не знал, кому переводить средства.
"Два года платить нельзя было. Латвийский банк обратился в суд и потребовал четыре миллиона евро, но он их не получит, потому что мы все отстояли. Теперь решение за Филиппом Киркоровым", — сказал адвокат, отметив, что в ближайшее время будет решаться вопрос о подаче апелляции.
Однако, по его словам, ни о каких торгах из-за долгов речи не идет.
"Квартира останется у Филиппа Киркорова", — цитирует Добровинского "Газета.ру".
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Обсудить 6
Шоу-бизнесАлександр ДобровинскийФилипп Киркоров
Популярные комментарии
а, мне вот радоваться или горевать от этого сообщения?
19 декабря, 13:37
МЗМария Заказчикова
2120000
проще надо одеваться ,филя) продай пару корон , пучок перьев поношеных и стринги со стразами))
19 декабря, 14:36
вввася васильев
4100000
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