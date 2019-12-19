Путин считает, что Россия и Украина смогут договориться по газу

"Я думаю, что мы договоримся. Мы, кстати говоря, на пути к этим договоренностям. И мы будем стремиться к тому, чтобы украинская сторона была довольна этими договоренностями. У нас нет никакого желания обострять ситуацию в энергетике или как-то использовать это для влияния на ситуацию на самой Украине. Мы заинтересованы в том, чтобы и Украина получала нормально ресурс, и наши потребители в Европе чтобы были спокойны за то, что у нас нормальные отношения с нашими соседями", - сказал глава РФ в ходе ежегодной пресс-конференции.