Путин считает, что Россия и Украина смогут договориться по газу

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что России и Украине удастся договориться по вопросу транзита газа, желания обострять ситуацию в энергетике нет.
"Я думаю, что мы договоримся. Мы, кстати говоря, на пути к этим договоренностям. И мы будем стремиться к тому, чтобы украинская сторона была довольна этими договоренностями. У нас нет никакого желания обострять ситуацию в энергетике или как-то использовать это для влияния на ситуацию на самой Украине. Мы заинтересованы в том, чтобы и Украина получала нормально ресурс, и наши потребители в Европе чтобы были спокойны за то, что у нас нормальные отношения с нашими соседями", - сказал глава РФ в ходе ежегодной пресс-конференции.
Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. Киев прекратил прямые закупки российского газа в ноябре 2015 года, поставляя "голубое" топливо по реверсу из Европы.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>