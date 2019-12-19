Путин ответил на вопрос о решении проблемы Донбасса силовым путем

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Конфликт на юго-востоке Украины силовым способом не решить, это возможно только с позиции диалога и соблюдения договоренностей, заявил президент России Конфликт на юго-востоке Украины силовым способом не решить, это возможно только с позиции диалога и соблюдения договоренностей, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции.

"Если будут и дальше предприниматься попытки силовым способом заглушить (конфликт - ред.), я думаю, что вряд ли это можно будет сделать. Эта известная фраза - " Донбасс порожняк не гонит" - она, конечно, такая хулиганская, бойцовская, но она в душе у людей есть, там гордые люди. Поэтому вряд ли удастся решить эту проблему с помощью каких-либо силовых решений", - заявил Путин.

"Вот если настаивать на позиции диалога, договоренностей, то тогда проблема будет решена", - подчеркнул он.

Выражение "Донбасс порожняк не гонит" означает, что из Донбасса вагоны без угля не приходят, а иносказательно фраза означала, что в регионе предоставляют услуги высшего качества, отличные мастера своего дела. Выражение являлось моральной компенсацией тяжёлого и опасного труда шахтёра. Массово начала употребляться в 2000 году благодаря экс-президенту Украины, а тогда — губернатору Донецкой области Виктору Януковичу.

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