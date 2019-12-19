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Пожар на "Адмирале Кузнецове" существенно не повлияет на сроки ремонта
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РИА Новости

Пожар на "Адмирале Кузнецове" существенно не повлияет на сроки ремонта

12:54 19.12.2019 (обновлено: 13:16 19.12.2019)
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© Стоп-кадр видео, опубликованного на странице "Североморск" во ВКонтактеПожар на авианосце "Адмирал Кузнецов"
Пожар на авианосце Адмирал Кузнецов
© Стоп-кадр видео, опубликованного на странице "Североморск" во ВКонтакте
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек – РИА Новости. Критических повреждений единственный авианосец ВМФ РФ "Адмирал Кузнецов" в результате пожара не получил, на сроки и бюджет ремонта это существенно не повлияет, заявил журналистам в четверг президент "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманов.
Накануне "Коммерсант" написал со ссылкой на источник в штабе Северного флота, что общий ущерб от ЧП может достичь 95 миллиардов рублей при стоимости контракта на модернизацию корабля в 60-65 миллиардов плюс 23 миллиарда на реконструкцию дока.
"Информация некоторых СМИ о том, что сумма ущерба, причиненного в результате возгорания на "Адмирале Кузнецов", якобы равна стоимости самого авианесущего крейсера, полностью не соответствует действительности", - заявил он.
По его словам, "критических повреждений крейсер не получил, так как оборудование, находившееся в отсеке, где произошло возгорание, в ходе капитального ремонта было уже демонтировано". Его планируется заменить на новое, которые уже поступило на верфь.
"Таким образом, произошедшее не окажет существенного влияния на бюджет и сроки ремонта крейсера", - отметил Рахманов.
Возгорание на "Адмирале Кузнецове" произошло 12 декабря в первом энергоблоке, в результате попадания искры от сварочных работ в трюм, где было разлито топливо. Огонь тушили без малого сутки, погибли два человека, более десяти пострадали.
Адмирал Кузнецов в огне и трагедия в небе. Что с техникой?
12 декабря, 20:04В центре внимания
"Адмирал Кузнецов" в огне и трагедия в небе. Что с техникой?
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ПроисшествияПожар на крейсере "Адмирал Кузнецов"Алексей РахмановОбъединенная судостроительная корпорация
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