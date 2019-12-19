Пожар на "Адмирале Кузнецове" существенно не повлияет на сроки ремонта

"Информация некоторых СМИ о том, что сумма ущерба, причиненного в результате возгорания на "Адмирале Кузнецов", якобы равна стоимости самого авианесущего крейсера, полностью не соответствует действительности", - заявил он.

По его словам, "критических повреждений крейсер не получил, так как оборудование, находившееся в отсеке, где произошло возгорание, в ходе капитального ремонта было уже демонтировано". Его планируется заменить на новое, которые уже поступило на верфь.