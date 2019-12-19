Путин назвал ошибку Киева при разведении сил в Донбассе

"Все-таки проведет отвод войск из нескольких ключевых точек. Правда, почему-то наши партнеры в Украине не хотят разведения по всей линии соприкосновения. На мой взгляд, это тоже ошибка. Ну, таковы их позиции", - сказал Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

Президент России Владимир Путин заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко во время подписания Минских соглашений в феврале 2015 года лично просил, чтобы под ними стояли подписи руководителей республик Донбасса.

Путин вскрыл подноготную переговоров в Минске Президент России Владимир Путин заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко во время подписания Минских соглашений в феврале 2015 года лично просил, чтобы под ними стояли подписи руководителей республик Донбасса.

Ранее лидеры стран "нормандской четверки" по итогам встречи, прошедшей в Париже, приняли коммюнике. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском" формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры "нормандской четверки" также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен удерживаемых в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".