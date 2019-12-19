Путин: Украина признала ЛНР и ДНР, настояв на их подписях в Минске

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Украина, Франция и Германия настояли на подписях представителей ЛНР и ДНР под минскими соглашениями, признав таким образом существование власти этих республик, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции.

"Представлявший Украину в Минске (после чего возникли минские соглашения) бывший президент (Украины) Порошенко Петр Алексеевич, он настаивал на том, чтобы под этим документом были поставлены подписи руководителей двух этих непризнанных республик. Они просто за горло меня взяли все вместе там втроем", - заявил Путин, отвечая на вопрос журналиста украинского издания.

"А представители этих непризнанных республик отказывались это делать. Но все-таки мы их уговорили, и они поставили там свои подписи. Таким образом, Украина сама признала, что такая власть существует", - подчеркнул глава государства.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса до 31 декабря 2020 года. Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой Украины в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года. Законопроект был обжалован в Конституционном суде Украины, но решение суд пока не принял.

Согласно минским договоренностям, Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. По закону, неподконтрольные Киеву отдельные районы Донбасса будут наделены особым статусом лишь после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге. Киев также настаивает на выводе "незаконных формирований" с этих территорий для вступления закона в силу.