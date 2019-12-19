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Глава ОСК: ущерб "Адмиралу Кузнецову" от пожара не равен его стоимости
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РИА Новости

Глава ОСК: ущерб "Адмиралу Кузнецову" от пожара не равен его стоимости

12:52 19.12.2019 (обновлено: 17:06 19.12.2019)
7039
© Стоп-кадр видео, опубликованного на странице "Североморск" во ВКонтактеПожар на авианосце "Адмирал Кузнецов"
Пожар на авианосце Адмирал Кузнецов
© Стоп-кадр видео, опубликованного на странице "Североморск" во ВКонтакте
Пожар на авианосце "Адмирал Кузнецов". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек — РИА Новости. Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов назвал недостоверной информацию СМИ о том, что сумма ущерба, который "Адмирал Кузнецов" получил при пожаре, равна стоимости самого авианосца.
Он подчеркнул, что "критических повреждений крейсер не получил, так как оборудование, находившееся в отсеке, где произошло возгорание, в ходе капитального ремонта было уже демонтировано". Его планируют заменить новым, которое уже поступило на верфь.

"Таким образом, произошедшее не окажет существенного влияния на бюджет и сроки ремонта крейсера", — добавил Рахманов.

Накануне газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщила, что общий ущерб от ЧП на крейсере может достичь 95 миллиардов рублей, притом что сама модернизация стоит 60-65 миллиардов, а реконструкция дока — 23 миллиарда.
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12 декабря, 20:33
Пожар на крейсере начался утром 12 декабря, во время сварочных работ. Один военнослужащий, участвовавший в тушении, погиб, еще 12 человек пострадали.
Причиной возгорания стала искра, упавшая в трюм первого энергоблока, где затем загорелись остатки мазута.

Восстановление "Адмирала Кузнецова"

Это уже не первое ЧП во время ремонта единственного российского авианесущего крейсера. Он с сентября 2018 года находился на плановом ремонте в плавучем доке (ПД-50) на 82-м заводе в поселке Росляково (Мурманск). В октябре прошлого года произошел сбой в подаче электричества, и цистерны ПД-50 заполнились. В результате док резко ушел под воду. Кроме того, упавший кран повредил часть палубы корабля.
"Адмирала Кузнецова" доставили на 35-й судоремонтный завод под Мурманском для ремонта и модернизации, которые должны были завершиться в 2020 году.
Тяжелый авианесущий крейсер Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов
12 декабря, 13:42
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"
5220362026
Обсудить 5
Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов"Объединенная судостроительная корпорацияРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
А что они ещё скажут ? Врут везде и по любому поводу .
19 декабря, 13:16
freizdorf
7000210
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