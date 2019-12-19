Глава ОСК: ущерб "Адмиралу Кузнецову" от пожара не равен его стоимости

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек — РИА Новости. Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов назвал недостоверной информацию СМИ о том, что сумма ущерба, который "Адмирал Кузнецов" получил при пожаре, равна стоимости самого авианосца. ПрезидентАлексей Рахманов назвал недостоверной информацию СМИ о том, что сумма ущерба, который "Адмирал Кузнецов" получил при пожаре, равна стоимости самого авианосца.

Он подчеркнул, что "критических повреждений крейсер не получил, так как оборудование, находившееся в отсеке, где произошло возгорание, в ходе капитального ремонта было уже демонтировано". Его планируют заменить новым, которое уже поступило на верфь.

"Таким образом, произошедшее не окажет существенного влияния на бюджет и сроки ремонта крейсера", — добавил Рахманов.

Накануне газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщила, что общий ущерб от ЧП на крейсере может достичь 95 миллиардов рублей, притом что сама модернизация стоит 60-65 миллиардов, а реконструкция дока — 23 миллиарда.

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Пожар на крейсере начался утром 12 декабря, во время сварочных работ. Один военнослужащий, участвовавший в тушении, погиб, еще 12 человек пострадали.

Причиной возгорания стала искра, упавшая в трюм первого энергоблока, где затем загорелись остатки мазута.

Восстановление "Адмирала Кузнецова"

Это уже не первое ЧП во время ремонта единственного российского авианесущего крейсера. Он с сентября 2018 года находился на плановом ремонте в плавучем доке (ПД-50) на 82-м заводе в поселке Росляково (Мурманск). В октябре прошлого года произошел сбой в подаче электричества, и цистерны ПД-50 заполнились. В результате док резко ушел под воду. Кроме того, упавший кран повредил часть палубы корабля.