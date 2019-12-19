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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T13:36+0300
https://ria.ru/20191219/1562579323.html
Путин заявил, что насторожен призывом пересмотреть Минские соглашения
https://cdn23.img.ria.ru/images/156257/84/1562578499_0:0:3266:1837_1036x0_80_0_0_3b596807f716ee2dcc5e83428292cb93.jpg
РИА Новости

Путин заявил, что насторожен призывом пересмотреть Минские соглашения

12:51 19.12.2019 (обновлено: 13:36 19.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Если начнется пересмотр минских соглашений, то ситуация с урегулирование в Донбассе зайдет в тупик, сказал президент России Владимир Путин.
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" - РФ, Украины, Франции и Германии - завершился в Париже в ночь на 10 декабря.
"Что касается нормандского формата, минских соглашений и так далее. Нет ничего кроме минских соглашений... И меня насторожили очень заявления президента (Украины Владимира) Зеленского после того, как он уехал из Парижа, о том, что можно было бы их (соглашения) пересмотреть. Если начнется пересмотр минских соглашений, вся ситуация вообще может зайти в тупик полностью. Потому что ключом этих минских соглашений является закон об особом статусе Донбасса, который должен быть имплементирован в украинский основной закон на постоянной основе", - сказал Путин на ежегодной большой пресс-конференции.
"Нужен прямой диалог (властей Украины) с Донбассом. Его тоже нет", - отметил он.
Здание министерства иностранных дел в Киеве
16 декабря, 11:00
"Минские соглашения" нуждаются в адаптации, заявил глава МИД Украины
Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса до 31 декабря 2020 года. Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой Украины в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года. Законопроект был обжалован в Конституционном суде Украины, но решение суд пока не принял.
Согласно минским договоренностям, Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. По закону, неподконтрольные Киеву отдельные районы Донбасса будут наделены особым статусом лишь после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге. Киев также настаивает на выводе "незаконных формирований" с этих территорий для вступления закона в силу.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Президент и 1895 журналистов: большая пресс-конференция Путина
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Нынешняя большая пресс-конференция российского президента — 15-я по счету.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
1 из 12

Нынешняя большая пресс-конференция российского президента — 15-я по счету.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

В целом за предыдущие годы Путин посвятил общению со СМИ в таком формате около 47 часов.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
2 из 12

В целом за предыдущие годы Путин посвятил общению со СМИ в таком формате около 47 часов.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

На сей раз мероприятие побило рекорд по числу аккредитованных журналистов.

Журналисты перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
3 из 12

На сей раз мероприятие побило рекорд по числу аккредитованных журналистов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

На пресс-конференцию зарегистрировались 1895 представителей СМИ — почти на две сотни больше, чем год назад.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
4 из 12

На пресс-конференцию зарегистрировались 1895 представителей СМИ — почти на две сотни больше, чем год назад.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Большая пресс-конференция — это, по сути, подведение итогов года.

Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
5 из 12

Большая пресс-конференция — это, по сути, подведение итогов года.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Один из проверенных способов привлечь внимание президента — развернуть огромный плакат.

Журналисты на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне
6 из 12

Один из проверенных способов привлечь внимание президента — развернуть огромный плакат.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Однако в этом году Кремль попросил журналистов не переусердствовать и не использовать большие плакаты, которые мешают операторам.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
7 из 12

Однако в этом году Кремль попросил журналистов не переусердствовать и не использовать большие плакаты, которые мешают операторам.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин

Журналисты на ежегодной большой пресс-конференции Владимира Путина.

Журналисты на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
8 из 12

Журналисты на ежегодной большой пресс-конференции Владимира Путина.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Практику проведения больших пресс-конференций Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
9 из 12

Практику проведения больших пресс-конференций Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Самая короткая беседа была в 2001 году, она длилась полтора часа.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
10 из 12

Самая короткая беседа была в 2001 году, она длилась полтора часа.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Рекордной по продолжительности остается пресс-конференция 2008 года, когда за четыре часа 40 минут глава государства ответил на 106 вопросов.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
11 из 12

Рекордной по продолжительности остается пресс-конференция 2008 года, когда за четыре часа 40 минут глава государства ответил на 106 вопросов.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Владимир Путин на большой пресс-конференции в Центре международной торговли.

Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
12 из 12

Владимир Путин на большой пресс-конференции в Центре международной торговли.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 12

Нынешняя большая пресс-конференция российского президента — 15-я по счету.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
2 из 12

В целом за предыдущие годы Путин посвятил общению со СМИ в таком формате около 47 часов.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
3 из 12

На сей раз мероприятие побило рекорд по числу аккредитованных журналистов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 12

На пресс-конференцию зарегистрировались 1895 представителей СМИ — почти на две сотни больше, чем год назад.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
5 из 12

Большая пресс-конференция — это, по сути, подведение итогов года.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
6 из 12

Один из проверенных способов привлечь внимание президента — развернуть огромный плакат.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
7 из 12

Однако в этом году Кремль попросил журналистов не переусердствовать и не использовать большие плакаты, которые мешают операторам.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
8 из 12

Журналисты на ежегодной большой пресс-конференции Владимира Путина.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
9 из 12

Практику проведения больших пресс-конференций Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
10 из 12

Самая короткая беседа была в 2001 году, она длилась полтора часа.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 12

Рекордной по продолжительности остается пресс-конференция 2008 года, когда за четыре часа 40 минут глава государства ответил на 106 вопросов.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
12 из 12

Владимир Путин на большой пресс-конференции в Центре международной торговли.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
211001
Обсудить 1
Большая пресс-конференция Владимира Путина"Нормандский" саммит в ПарижеСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на Украине"Нормандская четверка"Владимир ПутинВ мире
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