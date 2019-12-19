Путин заявил, что насторожен призывом пересмотреть Минские соглашения

"Что касается нормандского формата, минских соглашений и так далее. Нет ничего кроме минских соглашений... И меня насторожили очень заявления президента (Украины Владимира) Зеленского после того, как он уехал из Парижа, о том, что можно было бы их (соглашения) пересмотреть. Если начнется пересмотр минских соглашений, вся ситуация вообще может зайти в тупик полностью. Потому что ключом этих минских соглашений является закон об особом статусе Донбасса, который должен быть имплементирован в украинский основной закон на постоянной основе", - сказал Путин на ежегодной большой пресс-конференции.