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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T13:23+0300
https://ria.ru/20191219/1562579009.html
Путин считает продолжение нормандского формата целесообразным
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РИА Новости

Путин считает продолжение нормандского формата целесообразным

12:49 19.12.2019 (обновлено: 13:23 19.12.2019)
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает целесообразным продолжение работы "нормандского формата" (Германия, РФ, Украина и Франция).
"То есть, есть и позитив, есть и вещи, которые настораживают. Это все предмет для обсуждения. И в целом в этом смысле продолжение работы в "нормандском формате" целесообразно", - сказал Путин на ежегодной большой пресс-конференции.
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" прошел в Париже 9 декабря.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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