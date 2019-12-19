Путин считает продолжение нормандского формата целесообразным

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает целесообразным продолжение работы "нормандского формата" (Германия, РФ, Украина и Франция).
"То есть, есть и позитив, есть и вещи, которые настораживают. Это все предмет для обсуждения. И в целом в этом смысле продолжение работы в "нормандском формате" целесообразно", - сказал Путин на ежегодной большой пресс-конференции.
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" прошел в Париже 9 декабря.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>