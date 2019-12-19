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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T13:15+0300
https://ria.ru/20191219/1562578942.html
Путин прокомментировал возможность встречи с Зеленским в апреле
https://cdn24.img.ria.ru/images/156257/86/1562578625_0:202:2625:1679_1036x0_80_0_0_0620e8ae2a69fe87750b5fe6f38b61fa.jpg
РИА Новости

Путин прокомментировал возможность встречи с Зеленским в апреле

12:48 19.12.2019 (обновлено: 13:15 19.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о возможности новой встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в апреле, сказал, что такая встреча станет актуальной, если будут позитивные изменения ситуации в Донбассе.
"Что касается будущей встречи, допустим, в апреле, то она станет актуальной, если будут происходить какие-то позитивные изменения. Они есть или нет? Есть, надо об этом тоже сказать объективно", - сказал Путин на ежегодной большой пресс-конференции.
Лидеры двух стран встретились 9 декабря в Париже на полях саммита в "нормандском формате" по Донбассу. Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" - РФ, Украины, Франции и Германии - завершился в Париже в ночь на 10 декабря.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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