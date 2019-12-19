Путин прокомментировал возможность встречи с Зеленским в апреле

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о возможности новой встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в апреле, сказал, что такая встреча станет актуальной, если будут позитивные изменения ситуации в Донбассе.
"Что касается будущей встречи, допустим, в апреле, то она станет актуальной, если будут происходить какие-то позитивные изменения. Они есть или нет? Есть, надо об этом тоже сказать объективно", - сказал Путин на ежегодной большой пресс-конференции.
Лидеры двух стран встретились 9 декабря в Париже на полях саммита в "нормандском формате" по Донбассу. Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" - РФ, Украины, Франции и Германии - завершился в Париже в ночь на 10 декабря.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>