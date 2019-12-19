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Шотландия хочет просить Лондон о втором референдуме о независимости
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РИА Новости

Шотландия хочет просить Лондон о втором референдуме о независимости

12:44 19.12.2019 (обновлено: 13:49 19.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВид на одну из улиц Эдинбурга
Вид на одну из улиц Эдинбурга
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
ЛОНДОН, 19 дек — РИА Новости, Денис Ворошилов. Правительство Шотландии сегодня направит Лондону официальный запрос о проведении нового референдума о независимости, заявила первый министр и лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен.
Ранее она неоднократно говорила, что считает вопрос о новом референдуме решенным и что шотландские власти до конца года подадут запрос о его проведении. Провести референдум планируется в следующем году.

"Возможность для Шотландии реализовать право на самоопределение важна, так как альтернативой является будущее, которое мы отвергли (Brexit. — Прим. ред.), но которое нам навязывают. Наше будущее должно быть в наших руках. Сегодня я опубликую документы, по которым Шотландия сможет сделать этот демократический выбор", — сказала Стерджен, выступая в Эдинбурге.

Она добавила, что власти Шотландии попросят правительство Соединенного Королевства решить вопрос о передаче шотландскому законодательному собранию полномочий по проведению референдума.
"Мандат соответствует всем демократическим нормам, он законный. В документе четко зафиксировано, что референдум будет проведен в 2020 году <...> и признан в Шотландии, в Великобритании, а также всем международным сообществом", — сказала первый министр.
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По ее словам, Шотландия, проголосовав на минувших парламентских выборах за националистов, ясно дала понять, что не хочет, чтобы правительство во главе с Борисом Джонсоном вывело регион в составе Британии из ЕС.
"Мне часто задают вопрос: "А что если Борис Джонсон ответит отказом?" Как мы и говорили ранее, я рассматриваю различные способы обеспечить право Шотландии на самоопределение", — заключила Стерджен.
Референдум прошел в Шотландии в 2014 году, и тогда большинство проголосовало за сохранение региона в составе Соединенного Королевства. Однако в 2016 году, на референдуме о членстве в ЕС, на котором Великобритания в целом проголосовала за Brexit, Шотландия выступила против выхода из Евросоюза.
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Никола СтердженЕвросоюзВеликобританияЭдинбург (город)ШотландияЛондонВ мире
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