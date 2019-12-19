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Туризм
2019-12-19T22:52+0300
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Власти Каталонии планируют увеличить ставку туристического налога
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РИА Новости

Власти Каталонии планируют увеличить ставку туристического налога

22:52 19.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкТуристы в парке Гуэля в Барселоне
Туристы в парке Гуэля в Барселоне
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Власти Каталонии с 2020 года планируют увеличить ставку туристического налога, сообщает АТОР.
Предполагается, что при ночевке в Барселоне в отеле категории четыре "звезды" платеж вырастет с 1,10 до 1,70 евро, а для постояльцев пятизвездочных гостиниц — с 2,25 до 3,5 евро.
Для круизных пассажиров, находящихся в столице Каталонии менее 12 часов, ставка налога увеличится с 2,25 до 3 евро, а для тех, кто проводит в городе больше времени, размер трат вырастет с 0,65 до 1 евро.
В других городах региона за ночевку в отеле категории четыре "звезды" предстоит заплатить не 0,9 евро, как сейчас, а 1,2 евро. Ночлег в пятизвездочной гостинице также подорожает: вместо 2,25 евро налог составит 3 евро.
По данным властей города, количество ночевок путешественников в Барселоне только в зарегистрированных объектах размещения достигает 30 миллионов в год. Число круизных пассажиров, останавливающихся в нем, составляет 2,2 миллиона. В этих условиях каталонской столице нужно больше средств для поддержания городской инфраструктуры. Турсбор может принести казне региона 21 миллион евро.
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