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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T13:00+0300
https://ria.ru/20191219/1562577714.html
Путин рассказал о способах увеличить зарплаты врачей
https://cdn22.img.ria.ru/images/156257/72/1562577203_0:0:2946:1657_1036x0_80_0_0_1f17ecaf4ff8c40310451e499e980bcc.jpg
РИА Новости

Путин рассказал о способах увеличить зарплаты врачей

12:36 19.12.2019 (обновлено: 13:00 19.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Зарплату врачей в РФ можно увеличить, повысив базовую ставку по всей стране и оставив надбавки, сообщил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции.
"Что можно сделать и можно ли что-то сделать внутри существующей системы? Конечно можно. Ну смотрите: у главврача может быть одна зарплата, у рядовых врачей – совсем другая. Первое, что надо сделать, надо избавиться от этой несправедливой дифференциации. Раз. Теперь, безусловно, изменить базовую ставку постоянного оклада. Она сейчас в регионах у нас разнится от 30% до 50%. Нужно сделать единый подход по всей стране", - рассказал Путин в ответ на вопрос журналиста о возможных вариантах решения текущих проблем с заработными платами врачей.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Вчера, 12:33Большая пресс-конференция Владимира Путина
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Также, по словам президента, нужно создать единый подход к стимулирующим выплатам.
"Это за количество больных принятых, за количество выездов по больным и так далее. При этом ни в коем случае нельзя снижать надбавок, связанных за работу в особых условиях: в праздничные дни, в ночные часы и так далее. Если все это для начала привести в порядок, на мой взгляд, в положительном плане уже кое-что сдвинется", - добавил Путин.
Президент также отметил, что нужно с ростом экономики поднимать уровень заработных плат и в социальной сфере, в том числе и даже прежде всего - в медицине.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
161520246
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Большая пресс-конференция Владимира ПутинаВладимир ПутинРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Можно! Но не нужно, подумал он про себя)
19 декабря, 12:42
sserj1679
1630001
А чего только врачам?
19 декабря, 13:18
НКНиколай Кfh
900101
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