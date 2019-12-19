Путин рассказал о способах увеличить зарплаты врачей

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Зарплату врачей в РФ можно увеличить, повысив базовую ставку по всей стране и оставив надбавки, сообщил президент России Зарплату врачей в РФ можно увеличить, повысив базовую ставку по всей стране и оставив надбавки, сообщил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции.

"Что можно сделать и можно ли что-то сделать внутри существующей системы? Конечно можно. Ну смотрите: у главврача может быть одна зарплата, у рядовых врачей – совсем другая. Первое, что надо сделать, надо избавиться от этой несправедливой дифференциации. Раз. Теперь, безусловно, изменить базовую ставку постоянного оклада. Она сейчас в регионах у нас разнится от 30% до 50%. Нужно сделать единый подход по всей стране", - рассказал Путин в ответ на вопрос журналиста о возможных вариантах решения текущих проблем с заработными платами врачей.

Также, по словам президента, нужно создать единый подход к стимулирующим выплатам.

"Это за количество больных принятых, за количество выездов по больным и так далее. При этом ни в коем случае нельзя снижать надбавок, связанных за работу в особых условиях: в праздничные дни, в ночные часы и так далее. Если все это для начала привести в порядок, на мой взгляд, в положительном плане уже кое-что сдвинется", - добавил Путин.