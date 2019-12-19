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Вокруг Белоруссии наращивается военная мощь, заявил Лукашенко
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РИА Новости

Вокруг Белоруссии наращивается военная мощь, заявил Лукашенко

12:33 19.12.2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на заседании Совета безопасности в четверг, что вокруг Белоруссии наращивается военная мощь, но его страна твердо придерживается миролюбивой политики.
"Не ослабевает противостояние между крупными мировыми центрами силы: Соединенными Штатами Америки, Европейским союзом, Китаем, Россией. Как следствие размывания архитектуры международной безопасности - усилилась гонка вооружений", - сообщает официальный сайт президента Белоруссии.
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Лукашенко отметил, что "обострилось информационное противодействие". "По обе стороны от Беларуси наращивается военная мощь. Стремление представить Россию в качестве основной угрозы Западу стало доминантной политикой Североатлантического альянса", - добавил глава Белоруссии.
По его словам, под этим предлогом в соседних европейских странах расширяется присутствие войск НАТО, растет военная активность, Российская Федерация также активно развивает средства вооружения, демонстрируя возросшие боевые возможности, отмечается в сообщении.
Как пишет агентство, президент уверен, что происходящие сегодня изменения в глобальной и региональной безопасности на многие годы определят не только отношения между странами, но и направления дальнейшего развития вооруженных сил. "И не только наших. То, чем мы будем заниматься сегодня, занимались до сих пор и впредь будем заниматься, характерно для всех наших соседей, всех стран мира", - сказал Лукашенко.
Белоруссия твердо придерживается миролюбивой политики, сохраняет статут донора безопасности в регионе. При этом несомненными приоритетами президент назвал развитие в стране собственной системы безопасности, а также продолжение военного сотрудничества с дружественными странами, прежде всего на площадке СНГ.
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"Белорусская армия никогда никому не угрожала, не угрожает и угрожать не собирается. Она является инструментом недопущения войны, а в случае агрессии должна быть способна не только ее отразить, но и нанести неприемлемый ущерб противнику. Основное предназначение Вооруженных сил заключается в защите суверенитета, независимости и территориальной целостности страны", - заявил белорусский лидер.
Лукашенко обратил внимание, что все решения государства в военной сфере не должны прятаться ни от общества, ни от стран-соседей. "Мы должны быть абсолютно прозрачны, транспарентны. Мы должны не пугать наших соседей и наше общество, а рассказать им о ситуации и тех мерах, которые мы планируем и будем реализовывать в разных ситуациях", - подчеркнул президент.
Лукашенко добавил, что Минск понимает, какие идут войны сейчас, какие могут быть войны в будущем, и, исходя из потенциала и возможностей, перестраивает под это свои вооруженные силы. "Это на микроуровне. Настало время посмотреть и на самом высоком уровне, что нам необходимо сделать, как стратегически спланировать оборону нашего государства. Этим в течение года занимался Генеральный штаб Вооруженных сил, и мы пришли к выводу, что ныне существующий план обороны, безопасности нашего государства подлежит переработке, осовремениванию, актуализации", - заявил глава государства.
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Александр ЛукашенкоНАТОБелоруссияВ мире
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