Власти опровергли сообщения о запрете на операции в больнице в Москве

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Департамент здравоохранения Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о запрете проведения операций во втором филиале Городской клинической онкологической больницы номер 1 (ГКОБ) в Москве, сообщила РИА Новости пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что врачи гинекологического отделения больницы в Москве выступили против ее закрытия и теперь им, якобы, "мешают проводить операции, в клинику приехала Росгвардия".

"Департамент здравоохранения выступает с официальным опровержением. Информация о запрете на проведение операций главным врачом филиала ГКОБ №1 не соответствует действительности. Отделение ведет прием пациентов в плановом порядке. Никаких запретов на проведение операций в гинекологическом отделении больницы нет", - говорится в сообщении департамента.

Так, в нем уточняется, что 18 декабря в отделении было проведено 5 успешных операций, на четверг запланировано 4 оперативных вмешательства.

"Ни одного случая отказа в проведении операции при наличии соответствующего направления не было", - отметили в пресс-службе депздрава.

Также подчеркивается, что в отдельных случаях при необходимости более обширного оперативного вмешательства (связанного с наличием онкологической патологии и распространенности злокачественного процесса) осуществляется перенос операции из данного отделения в основной корпус больницы на Загородное шоссе 18а. Это связано с тем, что в гинекологическом отделении на 1-м Щипковском переулке отсутствует полноценное отделение реанимации. Такие пациентки переводятся в новый онкохирургический корпус, где имеется все необходимое оборудование как для проведения более обширных операций, так и для послеоперационного наблюдения пациенток в отделении реанимации и интенсивной терапии, что невозможно обеспечить в полном объеме в здании филиала №2 на 1-м Щипковском переулке, не подвергая опасности здоровью пациенток.

"Это ни в коем случае нельзя расценивать как отказ от проведения операции. Наоборот, это делается для обеспечения безопасности пациенткам и лучшего лечебного и восстановительного процесса", - отмечают в пресс-службе.