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Власти опровергли сообщения о запрете на операции в больнице в Москве
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РИА Новости

Власти опровергли сообщения о запрете на операции в больнице в Москве

12:32 19.12.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВрач в одном из больничных отделений
Врач в одном из больничных отделений
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о запрете проведения операций во втором филиале Городской клинической онкологической больницы номер 1 (ГКОБ) в Москве, сообщила РИА Новости пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что врачи гинекологического отделения больницы в Москве выступили против ее закрытия и теперь им, якобы, "мешают проводить операции, в клинику приехала Росгвардия".
"Департамент здравоохранения выступает с официальным опровержением. Информация о запрете на проведение операций главным врачом филиала ГКОБ №1 не соответствует действительности. Отделение ведет прием пациентов в плановом порядке. Никаких запретов на проведение операций в гинекологическом отделении больницы нет", - говорится в сообщении департамента.
Так, в нем уточняется, что 18 декабря в отделении было проведено 5 успешных операций, на четверг запланировано 4 оперативных вмешательства.
"Ни одного случая отказа в проведении операции при наличии соответствующего направления не было", - отметили в пресс-службе депздрава.
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Также подчеркивается, что в отдельных случаях при необходимости более обширного оперативного вмешательства (связанного с наличием онкологической патологии и распространенности злокачественного процесса) осуществляется перенос операции из данного отделения в основной корпус больницы на Загородное шоссе 18а. Это связано с тем, что в гинекологическом отделении на 1-м Щипковском переулке отсутствует полноценное отделение реанимации. Такие пациентки переводятся в новый онкохирургический корпус, где имеется все необходимое оборудование как для проведения более обширных операций, так и для послеоперационного наблюдения пациенток в отделении реанимации и интенсивной терапии, что невозможно обеспечить в полном объеме в здании филиала №2 на 1-м Щипковском переулке, не подвергая опасности здоровью пациенток.
"Это ни в коем случае нельзя расценивать как отказ от проведения операции. Наоборот, это делается для обеспечения безопасности пациенткам и лучшего лечебного и восстановительного процесса", - отмечают в пресс-службе.
Ранее департамент сообщал, что нахождение в больнице сотрудников Росгвардии было связано с тем, сотрудник ЧОПа больницы по просьбе неизвестного лица нажал тревожную кнопку и не сообщил о прибытии сотрудников Росгвардии. Главный врач с коллективом в это время находились в конференц-зале на утреннем совещании. Как только по окончании встречи главврач увидел сотрудников Росгвардии он незамедлительно прояснил ситуацию и попросил сотрудников покинуть здание. Сотрудник ЧОПа, нажавший тревожную кнопку, уволен. -0-
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