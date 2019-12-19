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СМИ сообщили о новом порядке маркировки автомобилей
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РИА Новости

СМИ сообщили о новом порядке маркировки автомобилей

12:31 19.12.2019 (обновлено: 14:52 19.12.2019)
63007
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкРабота пункта технического осмотра автомобилей
Работа пункта технического осмотра автомобилей
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Владельцы машин с испорченными идентификационными номерами на кузове или раме должны будут наносить на автомобиль специальную полицейскую маркировку, пишет "Коммерсант" со ссылкой на постановление правительства.
Отмечается, что нововведение вступит в силу 1 января.
Если номера сгнили или проржавели, сотрудники ГИБДД будут устанавливать пломбы, бирки или печати на несъемные части машины, чтобы избежать мошенничества. Затем документы на машину отправят в ОВД, а само транспортное средство — в экспертно-криминалистический центр.
После проверки принимается решение о маркировке рамы или части кузова. Для этого автовладелец должен будет обратиться в организацию, имеющую необходимое оборудование. После нанесения маркировки в ПТС внесут соответствующие пометки, и ГИБДД выдаст новое свидетельство о регистрации.
По данным издания, стоимость услуги пока не определена.
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Популярные комментарии
Недешевая процедура. Почему-то это нужно нашему "государству" следить за номерами, а платить нам, автовладельцам
19 декабря, 12:55
Di Fas
23000010
Вышли мы все из народа, дети семьи трудовой...((
19 декабря, 14:22
Aмон Ра
1371311
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