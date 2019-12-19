СМИ сообщили о новом порядке маркировки автомобилей

После проверки принимается решение о маркировке рамы или части кузова. Для этого автовладелец должен будет обратиться в организацию, имеющую необходимое оборудование. После нанесения маркировки в ПТС внесут соответствующие пометки, и ГИБДД выдаст новое свидетельство о регистрации.