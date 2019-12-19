СМИ сообщили о новом порядке маркировки автомобилей

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Владельцы машин с испорченными идентификационными номерами на кузове или раме должны будут наносить на автомобиль специальную полицейскую маркировку, пишет "Коммерсант" со ссылкой на постановление правительства.
Отмечается, что нововведение вступит в силу 1 января.
Если номера сгнили или проржавели, сотрудники ГИБДД будут устанавливать пломбы, бирки или печати на несъемные части машины, чтобы избежать мошенничества. Затем документы на машину отправят в ОВД, а само транспортное средство — в экспертно-криминалистический центр.
После проверки принимается решение о маркировке рамы или части кузова. Для этого автовладелец должен будет обратиться в организацию, имеющую необходимое оборудование. После нанесения маркировки в ПТС внесут соответствующие пометки, и ГИБДД выдаст новое свидетельство о регистрации.
По данным издания, стоимость услуги пока не определена.
5 декабря, 15:29ГИБДД увеличит количество вопросов в экзамене на права